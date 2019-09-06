Политика

На довыборах в Псковское облсобрание «яблочник» Артур Гайдук набирает 38,87%, единоросс Игорь Максимов - 32,02%

По предварительным данным, на довыборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку №2 (Псков) лидирует кандидат от партии «Яблоко» Артур Гайдук, 1965 года рождения, врач скорой медицинской помощи ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», депутат городской Думы шестого созыва.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, за него проголосовали 38,87% избирателей.

На втором месте - выдвинутый партией «Единая Россия» Игорь Максимов, 1961 года рождения, советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания», за него свои голоса отдали 32,02%.

Помощник депутата Госдумы Антона Морозова Артем Васильев, 1991 года рождения (ЛДПР) набирает 12,27%, Павел Николаев («Справедливая Россия»), 1974 года рождения, директор ООО «Подкова» - 11,57%.

Дополнительные выборы депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) были назначены на 8 сентября в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина.