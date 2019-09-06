Политика

Кандидат от «Единой России» Дмитрий Петров лидирует на выборах главы Усвятского района - 93,83%

Кандидат от «Единой России» Дмитрий Петров 1973 года рождения лидирует на выборах главы Усвятского района. По предварительным данным, он набрал 93,83% голосов избирателей, оставив конкурентов далеко позади.

На втором месте с 2,55% голосов Ольга Никулина 1981 года рождения («Партия Роста»), на третьем - Виктор Широбоков 1967 года рождения, выдвинутый партией «Социальной защиты». Либерал-демократ Алексей Кошель 1989 года рождения набрал 0,94% голосов, «эсер» Виктор Саперов 1952 года рождения – 0,8%.