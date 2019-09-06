Политика

На выборах главы Пушкиногорского района единоросс Александр Баранов получил почти 54% голосов

По предварительной информации, на выборах главы Пушкиногорского района лидирует действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов 1976 года рождения.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, за него проголосовали 53,93% избирателей.

На втором месте, по предварительным данным, выдвинутый «Яблоком» Аркадий Васильев 1971 года рождения – он набирает 24,17% голосов.

На третьем – самовыдвиженец Дмитрий Волконский 1974 года рождения – 9,61%.

Геннадий Ефимов 1957 года рождения (ЛДПР) получает 3,82%, Сергей Афанасьев 1971 года рождения, выдвинутый партией «Справедливая Россия», - 3,1%, Наталья Сидоренко 1983 года рождения («Партия Роста») – 0,93%.

Явка на выборах главы Пушкиногорского района 8 сентября составила 47,22%.