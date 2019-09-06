Политика

Кандидат-единоросс Сергей Мезенцев вырвался вперед на выборах главы Новоржевского района

Кандидат от «Единой России» Сергей Мезенцев вырвался вперед на выборах главы Новоржевского района. По предварительным данным, он набирает 45,9% голосов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, на втором месте с минимальным отрывом кандидат от партии «Яблоко» Софья Пугачева с 45,31% голосов.

На третьем месте Наталья Антонова от партии «Справедливая Россия» - 3,41%, Александр Гущин - кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 1,71%, Светлана Пугачева, выдвинутая партией «Коммунисты России», - 0,92%, кандидат от «Партии Роста» Алексей Иванов - 0,85%.

Явка составила 53,33%.