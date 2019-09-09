Политика

Иван Штылин: Я не смог оправдать доверие пустошан, которые меня поддерживали

Иван Штылин, проигравший выборы главы Пустошкинского района, обратился в Instagram к своим избирателям.

«Дорогие пустошане! К большому сожалению, вчерашний результат - совсем не тот на который я рассчитывал. Вчера был очень не простой для меня день, и самым большим моим разочарованием стало то, что я не смог оправдать доверие тех пустошан, которые меня поддерживали», - пишет Иван Штылин.

Фото из Instagram Ивана Штылина.

Он отмечает, что за три предвыборных месяца Пустошкинский район стал для него «не чужим». «Я провел большое количество встреч и нашел тех людей, которым не безразлично будущее Пустошки. Хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении этих месяцев, и эти голоса для меня значат очень многое», - отмечает Штылин.

Также он заявляет, что хочет, чтобы Пустошка развивалась, а те обещания, которые были даны его оппонентами в ходе этой избирательной компании, были выполнены. Иван Штылин также пообещал, что будет оказывать любую помощь во благо развития Пустошкинского района.

Напомним, на выборах главы Пустошкинского района кандидат от «Яблока», депутат районного Собрания Светлана Василькова лидирует, набрав 53,35% (1877 голосов). Кандидат от «Единой России» Иван Штылин, известный по работе на посту руководителя областного спорткомитета, набирает 36,58% (1287 голосов).