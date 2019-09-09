Политика

Сергей Ковальчук: Голос каждого избирателя очень важен и может оказаться решающим

Вчера в единый день голосования в выборах в Псковской области участвовало 143 кандидата, среди них только 7 самовыдвиженцев. Об этом на пресс-конференции по итогам выборах в Псковской области рассказал секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

«На текущий момент обработано 100% бюллетеней, окончательные результаты появятся в течение 3 дней», - рассказал секретарь избирательной комиссии Псковской области.

Предварительные итоги голосования:

Довыборы в Псковское областное Собрание депутатов: с результатом 40,21% победил Артур Гайдук («Яблоко»), набрав 1688 голосов избирателей из 4253.

Довыборы в Псковскую городскую Думу: 34,38% набрала Галина Неваленная («Единая Россия»), набрав 613 голосов избирателей из 1784.

Выборы главы Бежаницкого района: с результатом 70,85% победу одержал действующий руководитель Сергей Михеев («Единая Россия»), набрав 3306 голосов избирателей.

Выборы главы Дновского района: с результатом 63,75% победил Михаил Шауркин («Яблоко»), набрав 2904 голоса.

Выборы главы Новоржевского района: с результатом 45,95% победу одержала Софья Пугачева («Яблоко»), набрав 1662 голоса избирателей.

Выборы главы Пустошкинского района: с результатом 53,35% победила Светлана Василькова («Яблоко»), набрав 1877 голосов.

Выборы главы Пушкиногорского района: с результатом 53,93% победу одержал действующий руководитель Александр Баранов («Единая Россия»), набрав 1841 голос.

Выборы главы Усвятского района: с результатом 92,69% победил Дмитрий Петров («Единая Россия»), за него проголосовали 2234 избирателей.

«Лично для меня самая интересная цифра - это выборы депутата Дновского районного собрания. Там кандидат победил с разницей в один голос. Это наглядный пример того, что голос каждого избирателя очень важен и может оказаться решающим», - заявил Сергей Ковальчук.

Напомним, следующие выборы состоятся 13 сентября 2020 года. Избирателей ждут большие, по количеству участников, выборы депутатов городских и сельских поселений, которые состоятся в 24 муниципалитетах Псковской области.