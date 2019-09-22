Политика

Рейтинг политической активности. 20-27 сентября

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение политической жизни региона. Сегодня наш штатный комментатор — Господин Рейтингомер - выставляет свои оценки борцам за власть и другим участникам общественно-политического процесса. Если их активность приносила положительный эффект — плюс, а если была негативной или если они теряли очки — то, естественно, минус. Наивысший балл — пятерка, наименьший — единица. На статус истины в последней инстанции Рейтингомер не претендует. Говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса выглядели со стороны, в том числе как они отражались в СМИ, политических телеграм-каналах и прочих социальных сетях.

-5 Ульяна Михайлова

В отношении лидера псковского областного совета профсоюзов, депутата областного Собрания возбуждено уголовное дело (ее подозревают в присвоении и растрате суммы порядка 200 тысяч рублей). В четверг у Михайловой и других руководителей организации прошли обыски. А уже в пятницу она заявила, что с 30 сентября уходит в отпуск по уходу за ребенком и до разрешения всех имущественных претензий прекращает управление денежными средствами Псковского облсовпрофа.

«Дело Ульяны Михайловой» вызвало заметный резонанс, всколыхнуло политический класс и повысило градус напряженности в обществе. Как отмечают эксперты, Система вновь жестко продемонстрировала, как будет действовать с теми, кто не хочет играть по установленным властью правилам (при этом рассчитывает на диалог и поиск компромиссов).

Особо отмечаю, что это уже второй удар - и теперь уже не просто по профсоюзам, а именно по Ульяне Михайловой. Тот факт, что она приняла решение «отойти в сторону», свидетельствует: удар болезненный. Помимо прочего, в сложной ситуации среди профсоюзных деятелей уже проявились «штрейкбрехеры».

-4 Александр Васильев

Депутат Госдумы, активист ОНФ не перестает удивлять. Уж сколько сказано, что пора бы ему быть ближе к людям и проблемам псковичей, но — нет: с упорством, достойным лучшего применения, убитодорожник гнет свою странную линию. Судя по записям господина Васильева в социальных сетях, на минувшей неделе его волновали следующие вопросы: перспективы появления в России дорог с обогревом, Парижское соглашение по климату (видимо, навеяно выступлением юной экозащитницы Греты Тунберг на Генассамблее ООН), «интересная лотерея с радарами» в Стокгольме, конец «Эры Двигателей внутреннего сгорания» на примере «Мерседесов» (Эра и Двигатели с большой буквы — так у автора) и т. п. Особого упоминания заслуживает сообщение депутата о том, что он обсудил с тем еще чудаком Виталием Милоновым (на фото со страницы Васильева в социальных сетях) перспективы появления... самокатов в правилах дорожного движения. «С вытекающей ответственностью за их Управление», - уточнил депутат, почему-то решив написать и управление с большой буквы.

«Пока этот вид транспорта не появится в регламенте о безопасности дорожного движения Таможенного Союза, включение самокатов в правила невозможно», - резюмировал Александр Васильев, в очередной раз дав понять: он по-прежнему на какой-то своей волне, вернее — на своем самокате.

-3 Галина Неваленная

Свежеиспеченный депутат Псковской гордумы, главный врач городской поликлиники Галина Неваленная менее чем за месяц проделала путь из латентного фаворита в борьбе за кресло главы города до рядового участника и чуть ли не аутсайдера забега. Напомним, что согласно распространенной версии, именно на нее могла сделать ставку областная власть на выборах главы Пскова. Однако, по имеющейся у нас информации, в недрах фракции «Единой России» в муниципальном парламенте уже составлен шорт-лист претендентов. В нем четыре фамилии — исполняющей полномочия главы города Елены Полонской, заместителя главы города Сергея Гаврилова, главы бюджетного комитета Григория Турчина и - неожиданно - депутата Федора Постнова. Все они вроде бы готовы принять участие в выборах главы из числа мундепов. Участие Галины Неваленной (ее кандидатура, как показывает опрос ПЛН депутатов Псковской гордумы, не получает поддержки коллег) — под вопросом.

Насколько нам известно, однозначного ответа на вопрос о своих амбициях госпожа Неваленная коллегам не дает - ждет отмашки сверху. Видимо, определяющей здесь будет позиция губернатора Михаила Ведерникова. До сих пор так и не ясно, кого он поддержит - от этого и зависит во-многом, чьи фишки поползут вверх и каким будет исход голосования.

-2 Вячеслав Евдокименко

Член партии «Коммунисты России», депутат Островского районного собрания, ранее снискавший у обозревателей репутацию политического фрика, видимо, решил хайпануть на резонансном «деле Ульяны Михайловой». Вообще-то высказались по этому делу многие (кто «за», кто «против», кто еще как-то, со своим «особым мнением»), но в большинстве случаев совершенно понятно, почему высказались именно эти люди. Кто-то из них работает с Михайловой в профсоюзах, кто-то — в областном Собрании, кто-то ее просто хорошо знает. Кого-то, возможно, об этом попросили. Но вот почему высказался господин Евдокименко, которого тут, как говорится, и близко не стояло — тайна великая есть. Причем, как высказался! Фактически взял на себя функции следствия и суда: «кажется, что всё говорит о высокой вероятности обвинительного приговора»). «Я убеждён, что возбуждение уголовного дела стало закономерным итогом деятельности лидера Облсовпрофа...», «многие люди уже давно предупреждали о подобном исходе...», «эта "громкая" деятельность имела своей целью отвлечение внимания от собственных неблаговидных поступков...», «начала "войну" со многими политическими силами на Псковщине» и т.д, и т. п.

Я вот думаю, это сам Евдокименко сочинял или списывал с каких-то пожелтевших газетных страниц года эдак 37-го.

Впрочем, есть в этом заявлении фрагмент, выглядящий своего рода разгадкой неожиданной инициативы господина Евдокименко. «Сразу вспоминается борьба г. Михайловой с теперь уже бывшим членом партии "Родина", лидером "инновационного" профсоюза Игорем Ивановым. Ведь Игорь Евгеньевич и ряд его соратников давно говорили о возможном подобном развитии событий в Облсовпрофе. И, как оказалось, были недалеки от истины», - пролил свет на мотивы появления этой писули сам Евдокименко.

-1 Анастасия Николаева

Консультант «отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области» решила поучить журналистов ПЛН их работе и указала на «грубую ошибку». По убеждению чиновницы, таким косяком является написание слов администрация, управление, комитет с маленькой буквы. А надо обязательно с большой! В послании в адрес редакции так и говорится: «В ваших статьях постоянно наименование Администрации пишется с маленькой буквы, что является грубой ошибкой. "Управление" так же должно писаться с большой буквы, как и " Комитет ", например». Что тут скажешь? Господа чиновники, грубая ошибка – это обращаться в редакции СМИ и пытаться диктовать, как им писать наименования госорганов. При написании новостей журналисты ориентируются на нормы русского языка, а не канцеляризмы чиновников.

Возможно, кому-то покажется странным включение в наш рейтинг политической активности мелкого чиновника. Мол, чего и уделять внимание какой-то малоизвестной персоне? Но в ее лице мы ставим -1 всему нынешнему чиновничеству. И отмечаем демонстрацию того, как оно относится к СМИ и обществу.

0 Олег Брячак и Петр Алексеенко

Руководители двух отделений оппозиционных партий устроили на неделе занятный междусобойчик. Справедливоросс Брячак, последние пару лет подыгрывающий власти, обвинил коммуниста Алексеенко в лицемерии, лжи и предательстве. И вызвал его на «дуэль». Персек обкома КПРФ вызов принял, назвав обвинения в свой адрес бредом и галиматьей. Поединок состоялся в пятницу в рамках программы «Армрестлинг» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Брячак принес на прямой эфир корвалол, издевательски пояснив: забочусь о своем пожилом оппоненте – мало ли от выдвинутых мной обвинений ему станет плохо.

Эсер атаковал, перебивал и не давал визави сказать слова. Алексеенко защищался и пытался контратаковать. Временами было забавно, временами – грустно и даже стыдно за уровень полемики лидеров региональных отделений оппозиционных партий. В целом перебранка руководителей КПРФ и «Справедливой России» дала ответ на вопрос, почему в то время, как одни оппозиционные силы набирают очки и побеждают на выборах, другие ухудшают собственные позиции.

+1 Дмитрий Пермяков

Замруководителя регионального отделения партии «Яблоко» получил мандат депутата Псковской городской думы, ставший вакантным после ухода Артура Гайдука в областное Собрание. Притом, что Дмитрий Пермяков достаточно давно в региональной политике и «Яблоке» (более того – входит в руководящие органы партии на федеральном уровне) и неоднократно участвовал в избирательных кампаниях, для него это первый полученный мандат. Так что фиксируем шаг вперед и новую страницу в биографии. Впрочем, особых иллюзий относительно того, что «Яблоко» в гордуме Пскова при новом депутате станет заметнее и его голос будет звучать громче мы не питаем. Пермяков – это вам не поражающий своей активностью Шлосберг, скорее тут уместны сравнения с немногословным Гайдуком.

+2 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова продемонстрировал заинтересованность в оперативном и грамотном решении вопросов, реально волнующих горожан – будь то сохранение деревьев от вырубки, благоустройство территорий или же температура в квартирах горожан. При том, что отопительный сезон городские власти в этом году начали раньше, чем это бывает обычно, псковичи продолжают жаловаться на холод в своих жилищах. В связи с этим Братчиков на специально организованном совещании с руководством УГХ и управляек потребовал от ответственных лиц объяснить, в чем дело, и доложить, как исправляется ситуация. Кроме того, глава городской администрации предложил регулировать подачу тепла в дома псковичей в зависимости от погоды. Для этого необходимо устанавливать соответствующее оборудование. Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали нужную температуру в доме, заявил сити-менеджер.

Присуждаем Александру Братчикову +2 и мысленно вручаем статуэтку за победу в номинации «За близость к народу».

Кстати, сити-менеджера можно было встретить в гуще людской на двух самых заметных массовых мероприятиях недели – в минувшие выходные вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он был на сельскохозяйственной ярмарке, а в пятницу – на открытии международного ралли в центре Пскова.

+3 Андрей Хришкевич

Заместитель председателя областного совета профсоюзов назначен исполняющим обязанности руководителя организации. Объясняется это тем, что глава организации Ульяна Михайлова, в отношении которой возбуждено уголовное дело, приняла решение уйти в отпуск.

«В рамках своих полномочий на период своего временного отсутствия исполняющим обязанности председателя Псковского облсовпрофа назначаю своего заместителя Андрея Хришкевича. Убеждена, что он справится с функциями, определенными ему в соответствии с должностной инструкцией и Уставом областного профсоюзного объединения», - заявила госпожа Михайлова.

Выставляя господину Хришкевичу +3, подчеркиваем, что полученные им баллы - это оценка не столько самого назначенца, сколько полученного статуса, позиции руководителя профсоюзов в региональной номенклатуре.

Андрей Хришкевич получил шанс. Но наверняка придется непросто. Резонансные уголовные дела, конфликты облсовпрофа с руководством Федерации независимых профсоюзов России и региональным руководством, нарастание центробежных сил внутри организации – это лишь несколько серьезных проблем, очевидных со стороны. А сколько там еще может быть подводных камней и скрытых течений?!

+4 Александр Козловский

Депутат Государственной думы от Псковской области, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству развил на минувшей неделе бурную деятельность в российском парламенте. Он выступил на пленарном заседании при обсуждении законопроекта о поправках в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Проект документа принят в первом чтении. Поправки касаются такой важной для страны отрасли, как гособоронзаказ. Кроме того, Александр Козловский провел в Госдуме экспертный совет по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. Заседание было посвящено вопросам производственной деятельности российских компаний в условиях импортозамещения. Кроме того, Александр Козловский отчитался о некоторых итогах деятельности фонда «Земляки», в частности о результатах работы центров оказания бесплатной юридической помощи жителям Псковской области.

+5 Андрей Турчак

Лидером в нашем рейтинге политической активности становится сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Дня не проходило без того, чтобы экс-губернатор не оказывался благодаря своим действиям и заявлениям в центре внимания российских СМИ. Отметим лишь самые заметные инициативы и высказывания. Турчак предложил разработать и подписать европейским партиям меморандум о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Сделал вызвавшее заметный резонанс в среде экспертов заявление о том, потери Европейского союза от санкций в пять раз выше, чем у России. Стал одним из авторов законопроекта, предлагающего разрешить полиции искать пропавших людей по данным геолокации их мобильных телефонов. Предложил министру экономического развития Максиму Орешкину ускорить работу над законом «Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (по мнению сенатора, этот законопроект является ключевым для формирования новой регуляторной среды для успешного развития цифровой экономики).

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер