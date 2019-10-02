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Общество

Не забыли, не простили

03.10.2019 18:33|ПсковКомментариев: 3

Сегодня на митинге псковских коммунистов в память о расстреле Белого дома прозвучали поистине фантастические факты и цифры

Без двух минут час у памятника «Пушкин и крестьянка» было немноголюдно. Надоедливый октябрьский дождь и не думал кончаться. У металлического каркаса фирменной обкомовской палатки сиротливо жались пожилые люди с красными флагами в руках, и откликнувшиеся на призыв псковского обкома КПРФ почтить память защитников Верховного Совета России, расстрелянного из танковых пушек в начале октября 1993 года.

Не испугались осеннего дождя человек от силы тридцать. Лично я насчитал 28.

В числе собравшихся присутствовали депутаты Псковского областного Собрания Анатолий Копосов и Дмитрий Михайлов, корреспондент газеты «Правда» Олег Дементьев. Первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Петр Алексеенко раздавал товарищам алые гвоздики – по две штучки в руки. На минуту он подошел ко мне и сообщил траурную новость – сегодня умер Виктор Дуля, активный член партии, бывший второй секретарь обкома и экс-депутат регионального парламента. «Умер дома, утром», - уточнил скорбную информацию персек.

Митинг не начался ни в пять минут второго, ни в десять. На вопрос: отчего не начинают вовремя? – пресс-секретарь обкома Алена Погорелая ответила, что опаздывает мужчина, который должен подвезти звуковую аппаратуру. Наконец опоздавший прибыл и натянул розовую ткань на каркас палатки, внутри которой прикрепил большой плакат с фотографией расстрелянного Белого дома и надписью: «Не забудем, не простим». Зажег на столике свечи; настроил хрипливый динамик.

Проникший в палатку полицейский уточнил программу митинга. Другой полицейский начал видеосъемку.

В час семнадцать наконец объявили о начале акции. Опоздавшим оказался секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Богданов. Он же вел митинг и произнес краткое вступление по теме мероприятия:

- Мы собрались, чтобы не забыть гражданский подвиг тех людей, которые в октябре 93-го погибали за лучшую жизнь всех нас. Об этом не говорят по телевидению, не говорят по радио. О том, что бывший президент Ельцин и его сподручные расстреляли свой народ, стараются вытравить из народной памяти. Но мы должны помнить. Мы не имеем права молчать!

После минуты молчания в память о погибших 3-4 октября 1993-го ведущий передал слово первому секретарю обкома.

- Третьего-четвертого октября кучка олигархов, возглавляемая Ельциным, совершила государственный переворот. – Высказал свое мнение Петр Алексеенко. - Их целью было взять природные ресурсы нашего государства в свои руки, раздробить Россию на мелкие государства и гнать природные ресурсы на Запад, получая сверхдоходы.

Многое у них получилось. Ресурсы они взяли, но раздробить великую Россию не смогли.

Затем ведущий передал микрофон второму секретарю обкома и депутату Дмитрию Михайлову, который был краток:

- Наша задача – этот криминальный инцидент всегда помнить и не допустить его повторения.

Ленин и Сталин за двадцать лет в 70 раз увеличили экономический потенциал нашей страны. И поэтому социализм – это будущее России, это наша с вами идеология. Да здравствует социализм!

Воспоминаниями о «черных днях октября» поделился секретарь четвертой первичной партийной организации Виктор Козаков:

- Я в тот день был в Москве, но не попал за оцепление. Там были и полицейские из Пскова. Предатели очень легко собрались вместе. И предательство шло сверху. А народ безмолвствовал. Я близко подобрался в Белому дому и видел, как стояли люди. Они ничего не делали, они просто стояли, как зеваки, и смотрели, как расстреливают Советскую власть. Снайперы стреляли с крыш по людям. Люди падали, разбегались, а потом опять собирались на прежнем месте, как бараны. Общество было полностью дезориентировано. Хороших людей изгнали, и вот мы сейчас фактически в подполье. Нам дают лишь немного поговорить… А нам нужна вся власть, и мы должны ее взять. Давайте более активно работать. Ну что нас тут собралось? Кучка. Постоим друг другу расскажем, как плохо теперь живем.

Было еще несколько выступающих, которые в разных вариациях повторили прозвучавшие тезисы. Но были и настоящие откровения. Так, например, активистка третьей первичной организации Юлия Белова умудрилась обвинить власти даже в дождливой погоде.

- Обратите внимание, какая сейчас погода! Как только оппозиция выходит на мероприятие, сразу же в западной части России резко меняется погода в худшую сторону.

Я полагаю, это не погода, а человеческий фактор. Сейчас во многих странах есть разработки таких технологий!

Закончив спич, Юлия Белова продолжила доказывать свою правоту уже без микрофона, в толпе: «Да! Так и есть! Странно, что вы об этом не знаете!», - убежденно втолковывала она сомневающемуся мужчине.

А выступавший следом корреспондент газеты «Правда» Олег Дементьев, что называется, на голубом глазу, поведал митингующим, что пять тысяч иногородних защитников Белого дома со всей России были 4 октября 1993 года согнаны на стадион (какой именно, он не уточнил), где все пять тысяч и были зверски расстреляны.

Судя по реакции (один старичок даже громко ахнул), никто из собравшихся и не вздумал сомневаться в прозвучавшей фантастической цифре.

По данным Википедии, напомню, в результате событий октября 1993 года в Москве погибло 158 человек (130 гражданских лиц и 28 военнослужащих и сотрудников милиции) и 423 человека были ранены или получили иные телесные повреждения. Что, разумеется, тоже немало, но все-таки не мифические пять тысяч расстрелянных на стадионе, о которых говорил журналист Дементьев.

По итогам митинга присутствующие приняли пространную резолюцию, которую зачитал все тот же ведущий первый секретарь горкома Сергей Богданов. В завершение мемориальной акции ее участники возложили красные гвоздики на столик в палатке - к трем свечам.

Александр Донецкий

Фото с официального сайта Псковского обкома КПРФ

Источник: Псковская Лента Новостей
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