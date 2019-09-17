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Политика

Рейтинг политической активности. 13-20 сентября

20.09.2019 21:17|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической активности. Почти две недели, прошедшие со дня выборов 8 сентября, псковский политический класс ждал реакции власти на итоги голосования. Надо ли напоминать, что результаты волеизъявления оказались в нашем регионе совсем не такими, как рассчитывали в Доме Советов и федеральном центре: на выборах глав трех районов и депутата областного Собрания в Пскове победили представители оппозиции — яблочники. А раз так — по «законам жанра» должны были последовать «разборы полетов», поиск ответа на вопрос «Кто виноват» и оргвыводы. Но ничего подобного мы не увидели. Правы оказались те, кто полагали: «крайних» искать не станут и кадровых перемен не произойдет.

В минувший четверг Михаил Ведерников встретился с главами районов, первым делом поздравил победителей выборов и, похоже, поставил точку в избирательной кампании. По крайней мере, именно так я воспринимаю его фразу: «Никакие „открытия“ осеннего избирательного цикла не должны сказаться на сплоченности нашей команды и уровне нашего взаимодействия». В общем, работаем дальше. А как надо работать - чиновникам, депутатам, общественникам и прочим членам губернаторской команды объясняли на очередной, уже 4-й по счету, «стратегической сессии». Она прошла в начале рабочей недели в администрации области и была призвана способствовать «перезагрузке» команды. Судя по опубликованным фото, «тонкая настройка» проходила непринужденно и даже весело.

На фото: губернатор Михаил Ведерников и спикер областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов на «стратегической сессии»

Однако от общих наблюдений за общественно-политической ситуацией переходим к разговору о конкретных персонах — лидерах и антилидерах нашего рейтинга. Наш штатный обозреватель — Господин Рейтингомер — уже готов подвести итоги и раздать всем сестрам по серьгам.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Общественная палата Псковской области

Во вторник прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты, которое вновь заставило задаваться вопросом: зачем в принципе нужна эта структура? Чего ради проводят встречи почтенные люди, каждый из которых состоялся в профессии и жизни, но как соберутся вместе - «это просто позор какой-то»? Для того, чтобы вместо обсуждения действительно важных резонансных тем и четкого формулирования своей позиции - бегло пробежать повестку из 7 пунктов и позадаваться риторическими вопросами: мол, а не страдает ли качество питания школьников на 18 рублей? Или - чтобы эдакими зеваками подивиться исключению дворов из программы «Комфортная городская среда»? Как фарс выглядит принятие к сведению результатов выборов: а без вас, господа общественники, результаты голосования что, не были б признаны? В общем, какой смысл в этих посиделках и кому нужен нулевой КПД бесполезного симулякра и декоративной структуры, фактически дискредитирующей саму идею важного института гражданского общества, абсолютно не понятно.

-4 Александр Кузнецов

На этой неделе в Пскове начался суд над бывшим вице-губернатором Александром Кузнецовым, обвиняемым в получении взятки. Процесс допроса свидетелей только стартовал (первым тут стал один из главных свидетелей - исполнительный директор ООО «ВестСтрой» Евгений Очнев), однако даже по той первой информации, которая появилась в масс-медиа, совершенно очевидно: ситуация для бывшего заместителя главы Псковской области, куратора сфер строительства и ЖКХ — крайне серьезная. Если и были у сочувствующих господину Кузнецову какие-то иллюзии относительно этого дела (в его основе лежат события многолетней давности), то, полагаю, сейчас они уже рассеялись.

По сообщениям СМИ, в деле есть прослушки телефонных разговоров чиновника с руководителями строительных организаций, показания ряда свидетелей, заключение эксперта — и всё это, по мнению стороны обвинения, доказывает вину бывшего вице-губернатора. Плюс еще «тайный свидетель».

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.

-3 Татьяна Баринова

Вице-губернатор Псковской области — глава комитета по финансам получает в нашем рейтинге -3 в связи с тем, что регион не выполнил соглашения с Минфином. Управление Федерального казначейства по Псковской области выявило ряд нарушений на общую сумму более 4 млрд рублей. В частности, как следует из представления УФК в адрес вице-губернатора — председателя комитета по финансам, администрация не выполнила обязательства по обеспечению поэтапного сокращения доли общего госдолга региона, план мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета и т.д.

-2 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте принял участие в «стратегической сессии» в администрации области — той самой, где «перезагружали» и «донастраивали» властную команду. И это весьма странно, если учесть, что еще несколько недель назад товарищ Алексеенко публично обвинял областную власть в том, что она «решила лишить народ права на выбор» и от имени обкома заявлял: итоги избирательных кампаний, с которых поснимали кандидатов от КПРФ, не признаем. И вот спустя неделю после окончания выборного забега лидер псковских коммунистов участвует в таком мероприятии под эгидой администрации региона. Учиться — оно, конечно, всегда пригодится, но выглядит как-то нелогично, хотя, возможно, мы чего-то важного, объясняющего мотивы поведения главного псковского коммуниста, и не знаем. Тогда не мешало бы объяснить — может быть, Петр Васильевич просто перепутал дату сессии областного Собрания с временем проведения «стратегической сессии». Тем более, что проходят эти мероприятия в одном и том же зале Дома Советов. Или просто случайно зашел «на огонек»?.

-1 Галина Неваленная

Недавно избранная депутатом Псковской гордумы главный врач городской поликлиники, похоже, теряет очки в невидимой миру битве под ковром за пост главы Пскова. Как и прежде, исходим из версии, согласно которой на госпожу Неваленную, как кандидата на пост главы, делает ставку региональное руководство — при этом официальных заявлений, которые подтверждали бы это предположение, как не было, так и нет. Как следует из комментариев депутатов (своего рода перекличка мундепов была опубликована на этой неделе на сайте ПЛН), фаворитом при голосовании врач не выглядит. В том числе не спешат высказываться в ее поддержку представители фракции партии «Единая Россия». Что до КПРФ — то, по словам второго секретаря обкома партии Дмитрия Михайлова, среди тех, кого были бы готовы поддержать коммунисты, Григорий Турчин, Сергей Гаврилов и Елена Полонская. Имени Галины Неваленной в этом списке нет.

0 Алексей Севастьянов

Депутат областного Собрания, глава региональной федерации футбола и клуба «Псков-747» сделал громкое публичное заявление в связи с тем, что его не включили в комиссию по строительству стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Выступая в общественном пресс-центре ПЛН Алексей Севастьянов обозначил свое недовольство и задал острые вопросы: дескать, а мы вообще понимаем, что строим - и сможем ли в будущем эффективно использовать стадион? Фиксируя проявление активности депутата и спортивного деятеля, отметим, что он выбрал для критики не самый удачный объект, так как проект строительства стадиона курируется на высшем уровне - это магистральное направление, находится под личным контролем губернатора. И за подобные выступления господину Севастьянову может и «прилететь», при том, что на оппозиционера бизнесмен и член «Единой России» не тянет.

+1 Николай Баринов.

Руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова обрадовал горожан новостью о том, что отопление в жилые дома псковичей дадут 24 сентября, а не в октябре, как это бывало в прежние годы. Мелочь, скажете?! Но из таких мелочей у обывателей и складывается мнение о власти и делаются выводы о том, как и для кого работают чиновники.

+2 Михаил Шауркин

Свежеиспеченный глава Дновского района стал единственным из вновь избранных муниципальных управленцев, к кому на инаугурацию приехал представитель администрации Псковской области. По поручению губернатора Михаила Ведерникова руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев вручил Михаилу Шауркину, избранному от партии «Яблоко», настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

+3 Сергей Колесников.

Главный судебный пристав Псковской области оказался в центре резонансного «дела замруководителя УФССП Санкт-Петербурга Марины Окрушко». Она арестована в Пскове по делу о посредничестве во взяточничестве. По сообщениям СМИ, Колесникову предлагалась взятка для ускорения процедуры выставления на аукцион имущества «Псковавиа», от которой он отказался. По нашим временам - просто-таки образец для подражания. «Никакого оправдания поступкам коррупционера нет. Я отношусь к этому так, как и должен», - заявил в СМИ Сергей Колесников и отметил, что комментария по вопросу задержания коллеги из Петербурга он не даст. «Это не входит в мои полномочия», - сказал, как отрезал, пристав.

+4 Митрополит Псковский и Порховский Тихон

На правах председателя общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка митрополит Тихон представил предварительные итоги общероссийской кампании по борьбе с пьянством, и его заявления были растиражированы многими федеральными СМИ.

По определению митрополита, это «тихая и, может быть, одна из самых эффективных антиалкогольных кампаний за всю историю России».

Ибо: «По данным ВОЗ, за последние 10 лет Россия покинула пятерку самых пьющих стран мира... Россия вышла на 1-е место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран. В 2017 году в России был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время: 72,7 года».

+5 Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области выступил в поддержку осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова. «Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать, - написал экс-губернатор на своей странице в Инстаграме. - В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания... Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости».

Заявление Андрея Турчака получило большой общественный резонанс. Одно дело, когда в поддержку молодого артиста выступали представители оппозиции и его коллеги — деятели культуры, и совсем другое — когда свою позицию высказал видный представитель Системы, руководитель партии власти.

Мнения относительно причин появления этого заявления у наблюдателей разошлись, однако, бесспорно, что это - поступок.

Отметим, что в дальнейшем Генпрокуратура смягчила позицию и попросила выпустить артиста из СИЗО, а Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову с ареста на подписку о невыезде. В пятницу актер вышел на свободу.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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