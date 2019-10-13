Политика

С кандидатурой на пост главы Пскова определятся сегодня единороссы

17 октября состоится конференция Псковского городского отделения партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, один из вопросов повестки - о кандидатуре на должность главы муниципального образования «Город Псков» - главы города Пскова, замещаемой путем избрания из числа депутатов Псковской городской Думы.

Напомним, депутатам Псковской городской Думы вскоре предстоит выбрать главу города Пскова. Пост стал вакантным после досрочного прекращения полномочий главы Пскова Ивана Цецерского - 17 мая этого года он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Исполняющим обязанности главы города была назначена его заместитель Елена Полонская.

Как сообщали ранее Псковской Ленте Новостей источники, знакомые с ситуацией, в шорт-лист потенциальных претендентов от фракции «Единой России» в муниципальном парламенте входят, в частности, исполняющая обязанности главы города Елена Полонская, заместитель главы Сергей Гаврилов, председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин, а также главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.