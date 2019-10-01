«Гонки по вертикали»: Дело Михайловой, корвалольная дуэль и шорт-лист ожидания

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Здравствуйте! Приступаем к обзору событий политической жизни и начинаем с главной темы минувшей недели. В отношении председателя Псковского областного совета профсоюзов, депутата регионального парламента Ульяны Михайловой возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в присвоении и растрате на сумму порядка 200 тысяч рублей.
По версии следствия, Михайлова во время частных визитов в Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств облсовпрофа как рабочие поездки, а также присвоила и обратила в свою пользу деньги, которые полагались ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, выпадающие на периоды ее визитов в Петербург.
По ее словам, поездки в Петербург были рабочими визитами. За несколько дней эта резонансная история получила развитие. У лидера облсовпрофа и других руководителей организации были проведены обыски. Затем последовал ряд комментариев, в том числе прозвучали заявления профсоюзных деятелей - и некоторые из них отнюдь не в поддержку госпожи Михайловой. Более того - прозвучали прямые призывы уйти в отставку. В этих условиях она приняла решение отправиться в отпуск по уходу за ребенком и до разрешения всех имущественных претензий прекратить управление деньгами облсовпрофа (исполняющим обязанности руководителя назначен зампредседателя организации Андрей Хришкевич). А накануне Ульяна Михайлова сделала заявление под грифом «Срочно».
Ульяна Михайлова: Я не испытываю иллюзий и считаю, что в ходе первого допроса я определенно приобрету статус обвиняемой, и мне будет определена мера пресечения. Вероятнее всего, это будет заключение под стражу.
Надеюсь, что до этого не дойдет - и мать четырех детей, депутат областного Собрания, известный в регионе человек не окажется в СИЗО. Между тем обращаю внимание на сам характер прозвучавшего весьма неожиданно заявления (как оно подается Михайловой - «Срочного сообщения»), - обычно политики с такими не выступают.
При этом надо быть реалистом и отдавать отчет в том, что происходит. То, что мы наблюдаем сейчас, вполне ожидаемое продолжение истории, в которой была и информационная атака на Михайлову в подконтрольных власти СМИ, и возбуждение первого уголовного дела, еще в июле - тогда в отношении профсоюзов. Однако с самого начала «дело профсоюзов» рассматривалось именно так - в отношении председателя организации. Как неоднократно писали обозреватели, Ульяне Михайловой посылались сигналы, давалось понять, что правила игры изменились, прежние приемы и методы теперь не годятся.
Но она продолжала гнуть свою линию - ту, что приносила результат прежде, еще несколько лет назад, но очевидно не эффективна сейчас, при явном изменении ситуации. И вот последовало жесткое продолжение, которое уже привело, помимо прочего, к разброду и шатаниям в профсоюзных рядах, о чем и сказала Ульяна Михайлова, обращаясь к коллегам.
Ульяна Михайлова: Я призываю вас остановить тот внутренний раздрай, который происходит сейчас между членскими организациями Псковского областного совета профессиональных союзов.
Думаю, что констатация Ульяной Михайловой того факта, что в профсоюзном движении происходит раздрай, очень порадовала ее недоброжелателей, ибо разлад вместо сплочения рядов - как раз и свидетельствует: цель - по крайней мере, отчасти - достигнута. А недоброжелателей у лидера облсовпрофа, более чем достаточно - и в столице, в ФНПР (напомню, что в основе конфликта лежат вопросы финансово-имущественного характера), и в регионе (с нынешним областным руководством у госпожи Михайловой отношения явно не сложились). Среди недоброжелателей и некоторые руководители отраслевых профсоюзов - бывшие и действующие. Нисколько не сомневаюсь, что все они сейчас видят в публичных шагах и заявлениях Ульяны Михайловой признаки того, что оппонент деморализован, переживает, рефлексирует - словом, удар пропущен, и именно отсюда - такая, во многом неожиданная для опытного бойца, реакция.
И это при том, что от профсоюзного лидера можно было ожидать одну из двух возможных стратегий. Первая - назовем ее игра на понижение ставок - подразумевала уход из публичной сферы. То есть: можно было прекратить делать громкие заявления, сосредоточиться на правовой защите, при этом параллельно вести в кулуарах политические и экономические переговоры. Может быть, чем-то пожертвовать, при этом постараться сократить число оппонентов. Другая возможная стратегия, напротив, предполагала игру на повышение ставок. Продолжать гнуть свою линию, делать демонстративные шаги и политические заявления, избрать наступательную тактику, а не уходить в сторону, прежде всего - не складывать с себя полномочия, а, наоборот, использовать все имеющиеся профсоюзные ресурсы для контратаки (ибо есть немало тем социальной проблематики, по которым можно бить).
При этом сюжет продолжает развиваться. В понедельник, 30 сентября, прошел допрос Ульяны Михайловой. Как отмечают в следственном управлении, подозреваемая не смогла сообщить следствию убедительные данные, что фигурирующие в деле поездки в Санкт-Петербург, оформленные как командировки, носили служебный характер. Озвученные в СМИ фамилии известных людей, с которыми якобы встречалась подследственная в определенные даты, относятся к периоду, который не является предметом расследования, сообщили в СКР. Между тем, сама Ульяна Михайлова убеждена, что представила следственным органам убедительные доказательства своей невиновности - то есть реальности тех мероприятий, которые посещала в Петербурге в формате служебных командировок. При этом ей уже вручена повестка к следователю на 9 октября. Какое процессуальное действие будет происходить в этот день - допрос, очная ставка – Михайловой неизвестно, но, по ее словам, она готова к любому развитию ситуации.
Теперь к другим темам недели. В минувшую пятницу в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове прошла настоящая радиодуэль. Ее участниками стали в недавнем прошлом союзники, а ныне - оппоненты: первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании Петр Алексеенко и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак. Буквально пару слов о том, что предшествовало этому поединку в рамках программы «Армрестлинг». Брячак, последние пару лет подыгрывающий власти, обвинил Алексеенко в лицемерии, лжи и предательстве. И вызвал его на «дуэль». Персек обкома КПРФ вызов принял, назвав обвинения в свой адрес бредом и галиматьей.
Сошлись «дуэлянты» в прямом радио эфире. Брячак принес в студию корвалол, издевательски пояснив: забочусь о своем пожилом оппоненте - мало ли от выдвинутых мной обвинений ему станет плохо.
Эсер атаковал, перебивал и не давал визави сказать слова. Алексеенко, который, кстати, пару лет назад использовал в отношении Брячака известное высказывание - мол, «он сукин сын, но это наш сукин сын» - так вот Алексеенко защищался и, как умел, контратаковал. Как заключил штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер, временами было забавно, временами - грустно, и даже стыдно за уровень полемики лидеров региональных отделений оппозиционных партий.
В целом, по мнению многих наблюдателей, перебранка руководителей КПРФ и «Справедливой России» дала ответ на вопрос, почему в то время, как одни оппозиционные силы набирают очки и побеждают на выборах (речь, ясное дело, о псковском «Яблоке»), другие партии заняты междусобойчиками и ухудшают собственные позиции.
Сторонники этой гипотезы исходят из того, что во властных кабинетах предпочли бы видеть в кресле руководителя областного отделения оппозиционной партии не Алексеенко, а кого-то другого - например, регионального бизнес-омбудсмена, члена КПРФ, секретаря обкома Аркадия Мурылева. Того самого, который год назад представлял компартию на губернаторских выборах и никаких проблем фавориту - врио губернатора Михаилу Ведерникову не создавал. Причем, даже не пытался это сделать. К слову, имя Мурылева неоднократно звучало во время междусобойчика. Видимо, исходя из этой логики и делается предположение о том, что может быть предпринята попытка смены рулевого в КПРФ.
Впрочем, если допустить, что в основе этой версии лежат какие-то основания - то вопросов сразу возникает, как минимум, два. Во-первых, чем не угодил Петр Алексеенко, не бунтарь, готовый к диалогу с властью и, более того, недавно посетивший так называемую «стратегическую сессию», которую провела администрация области? А во-вторых, кто может гарантировать, что такая спецоперация (если она действительно будет иметь место) завершится именно так, как этого кому-то во власти хочется - вполне вероятно, что снова «что-то пойдет не так» и руководителем обкома станет отнюдь не Мурылев, а, скажем, брутальный и энергичный второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов.
В заключение несколько слов на тему, к которой мы в последнее время возвращаемся регулярно. Речь о том, кто станет главой города Пскова. Это одна из главных интриг начала нового политического сезона. Как и следовало ожидать, первая после каникул сессия Псковской гордумы ответа на вопрос не дала. В публичную плоскость тема не вышла, по-прежнему все тут «под ковром».
Между тем, по информации ПЛН, в недрах фракции «Единой России» в муниципальном парламенте уже составлен шорт-лист потенциальных претендентов на пост высшего должностного лица региональной столицы. В нем и исполняющая обязанности главы города Елена Полонская, и заместитель главы Сергей Гаврилов, и председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин.
Что до главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, ставшей депутатом менее месяца назад, то тут пока - знак вопроса. Это прежде говорили, что в Доме Советов на нее намерены сделать ставку при выборах главы города.
Однако до сих пор никаких конкретных заявлений на этот счет не сделано - ни областным руководством, ни самой Галиной Неваленной. Однако, по нашей информации, уже в ближайшее время могут пройти консультации с участием первых лиц региональной власти. Судя по всему, в октябре данный вопрос найдет свое решение. Впрочем, это тема для большого отдельного разговора - наверняка совсем скоро мы к нему вернемся.
Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.