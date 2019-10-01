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«Гонки по вертикали»: Дело Михайловой, корвалольная дуэль и шорт-лист ожидания

01.10.2019 15:19|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Приступаем к обзору событий политической жизни и начинаем с главной темы минувшей недели. В отношении председателя Псковского областного совета профсоюзов, депутата регионального парламента Ульяны Михайловой возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в присвоении и растрате на сумму порядка 200 тысяч рублей.

По версии следствия, Михайлова во время частных визитов в Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств облсовпрофа как рабочие поездки, а также присвоила и обратила в свою пользу деньги, которые полагались ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, выпадающие на периоды ее визитов в Петербург.

Это версия следствия, а сама Ульяна Михайлова обвинений не признает и называет дело сюрреализмом.

По ее словам, поездки в Петербург были рабочими визитами. За несколько дней эта резонансная история получила развитие. У лидера облсовпрофа и других руководителей организации были проведены обыски. Затем последовал ряд комментариев, в том числе прозвучали заявления профсоюзных деятелей - и некоторые из них отнюдь не в поддержку госпожи Михайловой. Более того - прозвучали прямые призывы уйти в отставку. В этих условиях она приняла решение отправиться в отпуск по уходу за ребенком и до разрешения всех имущественных претензий прекратить управление деньгами облсовпрофа (исполняющим обязанности руководителя назначен зампредседателя организации Андрей Хришкевич). А накануне Ульяна Михайлова сделала заявление под грифом «Срочно».

Ульяна Михайлова: Я не испытываю иллюзий и считаю, что в ходе первого допроса я определенно приобрету статус обвиняемой, и мне будет определена мера пресечения. Вероятнее всего, это будет заключение под стражу.

Надеюсь, что до этого не дойдет - и мать четырех детей, депутат областного Собрания, известный в регионе человек не окажется в СИЗО. Между тем обращаю внимание на сам характер прозвучавшего весьма неожиданно заявления (как оно подается Михайловой - «Срочного сообщения»), - обычно политики с такими не выступают.

По мнению многих наблюдателей, этот спич дает представление о психоэмоциональном состоянии, в котором сейчас находится лидер профсоюзов, отчасти объясняет ее шаги и реакции, которые очевидно не приносят ей политических дивидендов.

При этом надо быть реалистом и отдавать отчет в том, что происходит. То, что мы наблюдаем сейчас, вполне ожидаемое продолжение истории, в которой была и информационная атака на Михайлову в подконтрольных власти СМИ, и возбуждение первого уголовного дела, еще в июле - тогда в отношении профсоюзов. Однако с самого начала «дело профсоюзов» рассматривалось именно так - в отношении председателя организации. Как неоднократно писали обозреватели, Ульяне Михайловой посылались сигналы, давалось понять, что правила игры изменились, прежние приемы и методы теперь не годятся.

Но она продолжала гнуть свою линию - ту, что приносила результат прежде, еще несколько лет назад, но очевидно не эффективна сейчас, при явном изменении ситуации. И вот последовало жесткое продолжение, которое уже привело, помимо прочего, к разброду и шатаниям в профсоюзных рядах, о чем и сказала Ульяна Михайлова, обращаясь к коллегам.

Ульяна Михайлова: Я призываю вас остановить тот внутренний раздрай, который происходит сейчас между членскими организациями Псковского областного совета профессиональных союзов.

Думаю, что констатация Ульяной Михайловой того факта, что в профсоюзном движении происходит раздрай, очень порадовала ее недоброжелателей, ибо разлад вместо сплочения рядов - как раз и свидетельствует: цель - по крайней мере, отчасти - достигнута. А недоброжелателей у лидера облсовпрофа, более чем достаточно - и в столице, в ФНПР (напомню, что в основе конфликта лежат вопросы финансово-имущественного характера), и в регионе (с нынешним областным руководством у госпожи Михайловой отношения явно не сложились). Среди недоброжелателей и некоторые руководители отраслевых профсоюзов - бывшие и действующие. Нисколько не сомневаюсь, что все они сейчас видят в публичных шагах и заявлениях Ульяны Михайловой признаки того, что оппонент деморализован, переживает, рефлексирует - словом, удар пропущен, и именно отсюда - такая, во многом неожиданная для опытного бойца, реакция.

И это при том, что от профсоюзного лидера можно было ожидать одну из двух возможных стратегий. Первая - назовем ее игра на понижение ставок - подразумевала уход из публичной сферы. То есть: можно было прекратить делать громкие заявления, сосредоточиться на правовой защите, при этом параллельно вести в кулуарах политические и экономические переговоры. Может быть, чем-то пожертвовать, при этом постараться сократить число оппонентов. Другая возможная стратегия, напротив, предполагала игру на повышение ставок. Продолжать гнуть свою линию, делать демонстративные шаги и политические заявления, избрать наступательную тактику, а не уходить в сторону, прежде всего - не складывать с себя полномочия, а, наоборот, использовать все имеющиеся профсоюзные ресурсы для контратаки (ибо есть немало тем социальной проблематики, по которым можно бить).

То, что мы наблюдаем сейчас, не является ни одной из обозначенных выше стратегий. Это скорее эмоциональный ответ на вызовы - как их определяет в своем обращении Ульяна Михайлова, «серьезные политические, социальные и экономические испытания».

При этом сюжет продолжает развиваться. В понедельник, 30 сентября, прошел допрос Ульяны Михайловой. Как отмечают в следственном управлении, подозреваемая не смогла сообщить следствию убедительные данные, что фигурирующие в деле поездки в Санкт-Петербург, оформленные как командировки, носили служебный характер. Озвученные в СМИ фамилии известных людей, с которыми якобы встречалась подследственная в определенные даты, относятся к периоду, который не является предметом расследования, сообщили в СКР. Между тем, сама Ульяна Михайлова убеждена, что представила следственным органам убедительные доказательства своей невиновности - то есть реальности тех мероприятий, которые посещала в Петербурге в формате служебных командировок. При этом ей уже вручена повестка к следователю на 9 октября. Какое процессуальное действие будет происходить в этот день - допрос, очная ставка – Михайловой неизвестно, но, по ее словам, она готова к любому развитию ситуации.

Теперь к другим темам недели. В минувшую пятницу в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове прошла настоящая радиодуэль. Ее участниками стали в недавнем прошлом союзники, а ныне - оппоненты: первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании Петр Алексеенко и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак. Буквально пару слов о том, что предшествовало этому поединку в рамках программы «Армрестлинг». Брячак, последние пару лет подыгрывающий власти, обвинил Алексеенко в лицемерии, лжи и предательстве. И вызвал его на «дуэль». Персек обкома КПРФ вызов принял, назвав обвинения в свой адрес бредом и галиматьей.

Сошлись «дуэлянты» в прямом радио эфире. Брячак принес в студию корвалол, издевательски пояснив: забочусь о своем пожилом оппоненте - мало ли от выдвинутых мной обвинений ему станет плохо.

Эсер атаковал, перебивал и не давал визави сказать слова. Алексеенко, который, кстати, пару лет назад использовал в отношении Брячака известное высказывание - мол, «он сукин сын, но это наш сукин сын» - так вот Алексеенко защищался и, как умел, контратаковал. Как заключил штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер, временами было забавно, временами - грустно, и даже стыдно за уровень полемики лидеров региональных отделений оппозиционных партий.

В целом, по мнению многих наблюдателей, перебранка руководителей КПРФ и «Справедливой России» дала ответ на вопрос, почему в то время, как одни оппозиционные силы набирают очки и побеждают на выборах (речь, ясное дело, о псковском «Яблоке»), другие партии заняты междусобойчиками и ухудшают собственные позиции.

Наряду с другими предположениями здесь высказывается и эдакая конспирологическая версия, согласно которой наезд Брячака на Алексеенко - это не просто выяснение отношений с переходом на личности, а - ни много ни мало - первый этап некой «спецоперации» по смене руководства обкома.

Сторонники этой гипотезы исходят из того, что во властных кабинетах предпочли бы видеть в кресле руководителя областного отделения оппозиционной партии не Алексеенко, а кого-то другого - например, регионального бизнес-омбудсмена, члена КПРФ, секретаря обкома Аркадия Мурылева. Того самого, который год назад представлял компартию на губернаторских выборах и никаких проблем фавориту - врио губернатора Михаилу Ведерникову не создавал. Причем, даже не пытался это сделать. К слову, имя Мурылева неоднократно звучало во время междусобойчика. Видимо, исходя из этой логики и делается предположение о том, что может быть предпринята попытка смены рулевого в КПРФ.

Впрочем, если допустить, что в основе этой версии лежат какие-то основания - то вопросов сразу возникает, как минимум, два. Во-первых, чем не угодил Петр Алексеенко, не бунтарь, готовый к диалогу с властью и, более того, недавно посетивший так называемую «стратегическую сессию», которую провела администрация области? А во-вторых, кто может гарантировать, что такая спецоперация (если она действительно будет иметь место) завершится именно так, как этого кому-то во власти хочется - вполне вероятно, что снова «что-то пойдет не так» и руководителем обкома станет отнюдь не Мурылев, а, скажем, брутальный и энергичный второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов.

В заключение несколько слов на тему, к которой мы в последнее время возвращаемся регулярно. Речь о том, кто станет главой города Пскова. Это одна из главных интриг начала нового политического сезона. Как и следовало ожидать, первая после каникул сессия Псковской гордумы ответа на вопрос не дала. В публичную плоскость тема не вышла, по-прежнему все тут «под ковром».

Между тем, по информации ПЛН, в недрах фракции «Единой России» в муниципальном парламенте уже составлен шорт-лист потенциальных претендентов на пост высшего должностного лица региональной столицы. В нем и исполняющая обязанности главы города Елена Полонская, и заместитель главы Сергей Гаврилов, и председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин.

Что до главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, ставшей депутатом менее месяца назад, то тут пока - знак вопроса. Это прежде говорили, что в Доме Советов на нее намерены сделать ставку при выборах главы города.

Однако до сих пор никаких конкретных заявлений на этот счет не сделано - ни областным руководством, ни самой Галиной Неваленной. Однако, по нашей информации, уже в ближайшее время могут пройти консультации с участием первых лиц региональной власти. Судя по всему, в октябре данный вопрос найдет свое решение. Впрочем, это тема для большого отдельного разговора - наверняка совсем скоро мы к нему вернемся.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Теги: #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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