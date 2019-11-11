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Политика

Кадровая ротация будет способствовать сплочению рядов единороссов - Котов

11.11.2019 17:18|ПсковКомментариев: 0

«Сегодня особенно важно работать на сплочение рядов членов партии «Единая Россия» и уверенно идти вперед по пути развития и обновления. Этому в значительной мере может и должна способствовать кадровая ротация в партии», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал экс-секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов на XXVI конференции отделения, где он представил итоги работы псковских единороссов.

«Единой России» нужны новые инициативные политики и неравнодушные управленцы, созвучные времени идеи и ответственные подходы. Убежден, что новый руководитель регионального отделения партии Александр Николаевич Козловский профессионально и максимально успешно использует весь имеющийся потенциал для укрепления позиций «Единой России» в Псковской области. Считаю, что выражаю сейчас не только свое мнение, но и всех однопартийцев, и делегаты конференции, безусловно, поддержат кандидатуру Александра Николаевича сегодня», - заявил Александр Котов.

Кадровое обновление, по его словам, проводится и на уровне местных отделений партии. В этом году четыре из них возглавили новые секретари: Печорское и Усвятское – главы районов Дмитрий Сопотов и Дмитрий Петров, Пустошкинское – председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо. До конца года предстоит избрать секретаря на конференции Псковского городского местного отделения «Единой России». «Это самая многочисленная партийная организация, которую, на мой взгляд, должен возглавить человек неравнодушный, имеющий опыт партийной работы, обладающий авторитетом и способный к энергичной деятельности на этом ответственном посту», - отметил Котов, добавив, что в Невельском, Печорском, Псковском и Усвятском местных отделениях «Единой России» произошла смена исполнительных секретарей. 

Кроме того, на прошедших накануне конференциях местных отделений партии проведена ротация политических советов не менее чем на 10 процентов от их числа, а сегодня в той же степени будут обновлены составы регионального политсовета и его президиума.

Источник: Псковская Лента Новостей
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