Политика

Обновлен состав политсовета Псковского регионального отделения «Единой России»

Обновлены составы политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и его президиума. Решения приняты на XXVI партийной конференции 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из состава регионального политсовета выведены бизнесмен Ян Лузин, секретарь первичного отделения № 476 в Куньинском районе Лидия Митрофанова и секретарь первичного отделения № 28 города Пскова Любовь Степанова. Их сменили председатель регионального парламента Александр Котов, секретарь первичного отделения №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова и секретарь первичного отделения № 61 города Пскова Владимир Мусиенко.

Также прекращены полномочия двух членов президиума: депутата областного Собрания Геннадия Григорьева и председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Ивана Цецерского. Доизбраны Александр Котов и глава Усвятского района, секретарь местного отделения партии Дмитрий Петров.

Всего в президиум входят 15 человек, в региональный политсовет - 40. Секретарь регионального отделения партии Александр Козловский включен в состав руководящих органов по должности.