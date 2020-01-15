Политика

В Псковскую область с рабочим визитом прибыл спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Володин в субботу, 18 января, впервые прибыл с рабочим визитом в Псковскую область.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, в рамках поездки спикер нижней палаты парламента РФ ознакомится с работой особой экономической зоны «Моглино». Также состоится встреча Вячеслава Володина с активом Псковской области, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона. Кроме того, планируется двусторонняя встреча Вячеслава Володина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, что одновременно с принятием в первом чтении бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов Государственная Дума приняла Постановление, где были определены ключевые задачи, которые были учтены при подготовке главного финансового документа страны. В их числе - повышение эффективности расходования бюджетных средств, преодоление разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий. В постановлении был представлен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, в числе которых и Псковская область, которые могут рассчитывать на оказании помощи в приоритетном порядке при реализации программ поддержки регионов.

Напомним также, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана на территории Псковской области в 2012 году в соответствии с постановлением Правительства России. Резидентам предоставляется ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантируется доступ к развитой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Приоритетные направления проектов: производство сельскохозяйственного оборудования, строительных материалов, электротехники, электроники, автокомпонентов и коммунального оборудования, а также логистический кластер.

Вячеслав Володин утвержден на посту спикера Госдумы в октябре 2016 года. Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин. Ранее (с 2011 года) занимал должность первого заместителя главы администрации президента России. На этом посту он курировал внутреннюю политику в стране.