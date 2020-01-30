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Политика

Рейтинг политической активности. 25-31 января

31.01.2020 22:33|ПсковКомментариев: 0

ПЛН представляет очередное обозрение политической жизни. Наш штатный комментатор Господин Рейтингомер уже готов высказать свое мнение и выставить субъективные оценки в конце недели, которую  можно назвать «исключительной». Не в том смысле, что она была какой-то необыкновенной — просто партийцы так и норовили исключить из своих рядов отступников, хамов и нарушителей этических норм. Получилось резонансно: забегая вперед скажем, что на полюсах рейтинга в этот раз оказались исключенный из фракции «Единой России» в псковской гордуме Григорий Турчин и исключивший из партии чувашского губернатора секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. 

А вообще, когда мы в редакции читали свежую версию списка лузеров и победителей, невольно вспомнили известную байку о легендарных советских футболистах — братьях Старостиных. Знаете? В 1930-е годы иностранец пришел на матч в Москве. Сидит на трибуне и постоянно спрашивает соседа: кто этот защитник «Спартака»? А хавбек? А форвард? На что раз за разом слышит односложный ответ, после чего записывает в блокнот: «Футболист по-русски — Старостин».  Ну, такого уникального явления как четыре брата в одном коллективе - в псковской политике, может быть, и нет. А вот чтобы три однофамильца попали в «команду» самых заметных игроков на псковском политическом поле — такое, оказывается, бывает. 

Сразу трех Михайловых отметил наш штатный комментатор: лидер профсоюзов, депутат областного Собрания Ульяна рискует лишиться места во фракции «Единой России», второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий объявлял о предложениях коммунистов по поводу поправок в Конституцию, а его однофамилец и однопартиец Олег вроде бы вышел на старт предвыборной гонки в Печорах, но отмашки от руководства пока не получил. И это Рейтингомер еще экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова не приметил, который накануне опубликовал текст «10 дней, которые всех запутали» и дал собственное объяснение действиям федерального руководства.

Однофамильцы-оппозиционеры, депутат-убитодорожник, политический фрик и прочие участники политического процесса собрались в обзоре нашего обозревателя-правдоруба, еженедельно раздающего всем сестрам по серьгам. 5 баллов - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков. Поехали!

- 5 Григорий Турчин 

Опальный председатель бюджетного комитета Псковской гордумы исключен из состава фракции «Единой России». Такое решение в понедельник, 27 января, приняли коллеги господина Турчина — участники собрания депутатской группы.

- Товарищи, среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи!

- Да чтоб мы с ним в одном поле... 

- Сколько можно терпеть его выходки, - воображение живо рисует картины этой закрытой для посторонних сходки мундепов, однако оставим фантазии авторам анонимных телеграм-каналов. Тем более, что даже политкорректно причесанные формулировки в публичном пространстве, и те свидетельствуют: ситуация — из ряда вон. Недаром глава фракции ЕР в гордуме Денис Иванов назвал исключение депутата «беспрецедентным в истории псковской гордумы».

«Совершение действий, дискредитирующих партию», «высказывания оскорбительного характера»  и прочее-прочее — всё это о недавнем однофракцийце, который в прошлом году решил побороться за пост главы Пскова.

Напомню, поддержку коллег господин Турчин тогда не получил, но вопреки позиции партии пошел до конца. А заодно еще публично, на сессии, вынес сор из избы. И в дальнейшем не успокоился — продолжил устраивать демарши. Ко всему этому можно относиться по разному — хоть симпатизируя Турчину, хоть осуждая его, но в любом случае очевидно: Григорий Турчин продолжает терять позиции.

- 4 Александр Васильев 

Депутат Госдумы побывал в Пскове и призвал окружающих не переедать. 

Чем ближе выборы — тем активнее парламентарии, которые снова потенциальные кандидаты. Вот и г-н Васильев, которого в последние годы частенько упрекали в отсутствии интереса к региону, похоже, решил исправиться и наведался в областную больницу. Встретился там с руководством учреждения, поговорил о ситуации в здравоохранении и сделал ошеломляющий своей глубиной вывод: «Многое надо поменять, чтобы оказывать человеку качественную своевременную помощь». Бинго! «А мужики-то и не знали». Правда, что именно надо менять, депутат не сказал — просто разродился в соцсетях глубокомысленными банальностями и - более того - потряс воистину  фундаментальным открытием в области медицины: «В нашем возрасте личное здоровье уже больше принадлежит своим детям, а потом перейдёт внукам, правнукам». А раз так — парламентарий дал кучу советов - в духе «не ломать руки и не бегать, стирая суставы» (интересно, а на столь любимых Васильевым самокатах гонять можно?). С учетом материального положения жителей области и миллионных доходов самого депутата, особо доставляет рекомендация «не переедать». 

- 3 Василий Краснов 

Околополитический деятель — ходок по партиям продолжает имитировать бурную деятельность и проявлять псевдоактивность по какой-нибудь (не особо даже важно - какой) проблемной теме. Теперь в центре внимания господина Краснова — мусорная реформа.

Тема — новая, алгоритм действий — старый: пафосные посты в духе «Доколе?!» в соцсетях, отчет о проведенной встрече, какое-то карикатурное заочное бросание «перчатки вызова» представителям власти и регоператора.

Помнится, перед прошлогодними довыборами в гордуму такую же «перчатку» кандидат Краснов бросал главному врачу городской поликлиники, сопредседателю регионального штаба ОНФ Галине Неваленной. По этому случаю я тогда вспоминал басню про моську, лающую на слона: «Вот то-то мне и духу придает, что я, совсем без драки, могу попасть в большие забияки». В общем, история не то что повторяется (и снова в виде фарса), а просто ходит по кругу. 

- 2 Ульяна Михайлова 

Лидер областных профсоюзов, депутат регионального парламента может быть исключена из фракции «Единой России» в областном Собрании. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил спикер регионального парламента, зампредседателя областного отделения партии Александр Котов. «Ульяну Михайлову пока еще не исключили из фракции в Псковском областном Собрании, но думаю, что придется к этому вопросу вернуться», - сказал единоросс.

Причина очевидна — ее заявления и шаги не вписываются в партийную линию. Отчего в последнее время разговоры об исключении депутата из фракции возникают регулярно. 

Сама Ульяна Александровна уже выразила надежду на то, что таких мер, как исключение из фракции, не последует. В случае, если это произойдет, она намерена обжаловать решение в вышестоящих органах партии, потому что считает его «неправильным и несправедливым». В случае своего исключения из фракции Михайлова намерена продолжить депутатскую деятельность. В качестве независимого депутата или в составе другой депутатской фракции - вопрос, по ее словам, «философский и открытый», поскольку «в конечном счете, это результат договоренности с конкретными политическими силами».

- 1 Олег Михайлов 

Член КПРФ, в прошлом лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» оказался в непонятной ситуации. Сначала он был публично представлен первым секретарем областного отделения КПРФ Петром Алексеенко как потенциальный кандидат от партии на выборы главы Печорского района. Напомню, что избирательная кампания уже стартовала, а голосование пройдет в начале апреля.

Согласовать кандидатуру Михайлова бюро обкома планировало в среду, 29 января. Однако в последний момент коммунисты дали задний ход.

Заседание состоялось, но рассматривать вопрос о кандидате на печорские выборы не стали. Взяли паузу  - то ли смутило наличие у потенциального кандидата судимости, то ли еще что. Как бы то ни было, в подвешенном состоянии кандидату пребывать недолго — чтобы успеть на выборы, решение коммунистам надо принимать до 13 февраля. 

0 Федор Турыгин 

Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области покинул свой пост. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из источника, близкого к региональному руководству, такое решение связано с переходом господина Турыгина на другое направление работы. Какое именно — пока неизвестно. Отмечу, что в качестве руководителя управления информационной политики Федор Турыгин проработал недолго, с осени 2019 года. 

+ 1 Дмитрий Михайлов 

Депутат областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов (на фото справа) выступил на сессии регионального парламента 30 января и, как отметили многие, впервые за продолжительное время представитель компартии коснулся актуальной и обсуждаемой темы. 

Депутат-коммунист говорил на тему инициированных президентом поправок в Конституцию и подробно остановился на предложениях КПРФ. 

По словам Михайлова, коммунисты предлагают через Конституцию гарантировать людям право на свободное проведение собраний, митингов, шествий. «В основном законе должна быть закреплена выборность членов Совета Федерации и мэров городов через выборы населением прямым тайным голосованием, ввести выборность судей низового уровня, чтобы вернуть людям утраченное доверие к судебной системе. Одним из важных пунктов в Конституции - это поддержка муниципалитетов. Новые поправки должны способствовать получению финансовых гарантий муниципалитетам в реализации своих полномочий», - заявил Дмитрий Михайлов.

+ 2 Иван Цецерский

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития МСУ, депутат Псковской гордумы Иван Цецерский принял участие в заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления. Проводил мероприятие в Подмосковье Владимир Путин. Встреча была посвящена роли МСУ в реализации нацпроектов. Роль эта должна возрастать, а полномочия и реальные возможности местного самоуправления, в соответствии со сказанным президентом в недавнем послании, должны быть расширены и укреплены. При этом муниципальные органы встроятся в единую систему публичной власти, читай - в «вертикаль». Иван Цецерский ожидаемо поддержал президентские инициативы.  «Что ж, Владимир Владимирович Путин задал новый тон работы муниципальному уровню власти. А ведь от этого выиграют города и, конечно же, люди! За работу!» - написал экс-глава Пскова на своей странице в Инстаграме.  

+ 3 Антон Минаков 

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков (на фото слева) на очередной сессии регионального парламента дал смачную оплеуху комитету по контролю и надзору, который, по его словам, не замечает очевидных проблем в сфере ЖКХ, хотя они прямо под их носом. В частности, Антон Минаков указал на крайне сомнительную работу некоторых управляек в регионе. Гребут деньги миллионами с граждан и в ус не дуют. А комитет «в домике» – ничего не знаем, ничего не видим. Среагировали по одному вопиющему случаю, только когда депутаты Госдумы запрос написали! Интересно, в комитете услышат пожелания или - что под носом, то мимо ушей? 

+ 4 Митрополит Тихон 

Митрополит Псковский и Порховский в рамках представительного международного форума в Москве озвучил крайне актуальный вопрос сохранения аварийных памятников культуры, что чрезвычайно важно для Псковской области. Митрополит Тихон обратил особое внимание на важность составления максимально полного и подробного реестра аварийных и руинированных храмов, находящихся на территории России, а также на подготовку первой конференции, посвященной объектам культурного наследия РПЦ. Ее Патриарший совет по культуре проведет в мае 2020 года.

+ 5 Андрей Турчак 

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области получает максимально высокий балл в связи с оперативной и жесткой реакцией на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева. Напомню, в СМИ появилось видео, на котором высокопоставленный чиновник шутит над сотрудником МЧС, вынуждая его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вслед за этим последовало бурное обсуждение. Как заявил Андрей Турчак, поведение Игнатьева «находится за гранью понимания». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», - вынес свою оценку единоросс и пообещал: партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности. 

Сказано — сделано. Чувашского главу из партии исключили, а президент Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Не стану вдаваться в рассуждения, была ли неудачная шутка причиной отставки (или это всего лишь повод) и не следует ли ждать за этим крупной губернаторской «зачистки». Для нас тут важнее другое.  Дав публичную оценку действиям Игнатьева и сфокусировав на этом внимание Путина, «Единая Россия» сумела повысить капитализацию партии, - так считают политологи. Ну а Андрей Турчак, как руководитель Генсовета партии, заработал свои законные «плюс пять» и возглавил наш рейтинг политической активности. 

Господин Рейтингомер

Фото: архив ПЛН, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
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