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Политика

Праймериз в Печорах: День Тарасика

03.02.2020 16:01|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 2 февраля, прошли праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района. Победителем стал руководитель автотранспортного предприятия, военный пенсионер Сергей Тарасик. Двух своих соперников - исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Юлию Бабушкину и самозанятого Владислава Маркова - он опередил с огромным отрывом. Тарасик набрал порядка 85%, и это при достаточно высокой для праймериз явке - более 1200 человек (более 7 процентов от общего числа избирателей).

В результатах предварительного голосования ЕР нет никакой неожиданности. И уверенная победа Сергея Тарасика (человека в районе известного и авторитетного), и достаточно высокая явка (она позволяет прогнозировать, что и на выборы в апреле народ пойдет) — всё это было весьма прогнозируемо. При этом следует отметить, что в определенном смысле печорские праймериз стали чуть ли не противоположностью праймериз прошлых лет в некоторых муниципальных образованиях Псковской области. Тогда, бывало, случались громкие скандалы, конфликты между участниками или же всё решалось задолго до дня предварительного голосования — и не в районе, а в Доме Советов. Напомню, что в прошлом году произошло именно это: еще до завершения процедуры праймериз близкие к губернской власти масс-медиа объявили победителей. Причем, были среди них явно случайные для того или иного муниципалитета люди. Неудача по итогам выборов-2019 заставила партию власти — и региональное отделение «Единой России» (во главе с новым секретарем организации, депутатом Государственной думы от Псковской области Александром Козловским), и команду губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — сделать работу над ошибками. И как показали праймериз - справились. По словам заместителя секретаря регионального отделения партии, спикера областного Собрания депутатов Александра Котова, предварительное голосование было организовано на высоком уровне. «Кандидат Сергей Тарасик на предварительном голосовании занимает лидирующие позиции, и выбор его как кандидата от «Единой России» является наиболее точным», - подчеркнул Александр Котов.

Результат, полученный Сергеем Тарасиком на праймериз, существенно легитимизирует его не только как кандидата от ЕР, но и как лидера общественного мнения в районе.

Мало того, что единороссы определили кандидата — лидера общественного мнения, так еще и инициативу перед началом официальной кампании захватили, начали формировать собственную повестку, наконец, насколько это было возможно, нашли компромиссы и «разрулили» существующие противоречия. Напомню, в ходе праймериз свою кандидатуру снял первоначального выдвинувшийся глава Лавровской волости Кирилл Кононов.

Так или иначе, процедура предварительного партийного голосования в Печорском районе позволила решить все эти задачи, и не случайно вице-спикер областного Собрания, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко в своем комментарии акцентировал внимание на то, что процедура предварительного голосования позволяет произвести «сверку часов» с общественными ожиданиями жителей района. Именно такой способ обратной связи дает основания для политической партии быть уверенными в правильности кадрового решения перед выдвижением кандидатуры на выборах.

«В Печорском районе предварительное голосование также продемонстрировало и лояльность к участникам, несмотря на то, что некоторые из них ранее представляли другие партии (На выборах в 2017 году Сергей Тарасик представлял «Справедливую Россию» - ПЛН). И, как показал результат голосования, небезосновательно. Сергей Тарасик, объективно являясь лидером общественного мнения, до старта избирательной кампании закрепил свои позиции», - сказал Виктор Остренко.

Теперь кандидатура Сергея Тарасика будет представлена на согласование президиума регионального политсовета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах. При этом нет сомнений, что кандидатура будет согласована — и не случайно в руководстве регионального отделения ЕР победителю праймериз уже пожелали активно включаться в выборный процесс и решения проблем района.

Как считают наблюдатели, на фоне уже выдвинувшихся оппонентов и невнятной позиции потенциальных соперников от КПРФ и «Яблока», Сергей Тарасик уже сейчас выглядит безусловным фаворитом кампании, финиш которой запланирован на 5 апреля.

Игорь Макаров

Источник: Псковская Лента Новостей
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