Политика

В 80% высока доля вероятности, что главы муниципалитетов Псковской области будут переизбраны — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 26 февраля прокомментировал череду выборных кампаний, которые предстоят в муниципалитетах Псковской области.

«Я ожидаю эффективной работы и результатам. Разные ситуация во всех муниципалитетах. В 80% высока доля вероятности, что главы (сельских поселений, - ред.) будут переизбраны», - сообщил губернатор.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Михаил Ведерников подчеркнул, что до начала избирательной кампании важно и «Единой России», и действующим главам поселений «работать с людьми для того, чтобы человек сам для себя понимал, будет ли он полезен или нет, и чтобы ответ на этот вопрос имели и избиратели».

«Очень надеюсь на конструктивное взаимодействие», - резюмировал глава региона.