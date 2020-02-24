В 80% высока доля вероятности, что главы муниципалитетов Псковской области будут переизбраны — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 26 февраля прокомментировал череду выборных кампаний, которые предстоят в муниципалитетах Псковской области.
«Я ожидаю эффективной работы и результатам. Разные ситуация во всех муниципалитетах. В 80% высока доля вероятности, что главы (сельских поселений, - ред.) будут переизбраны», - сообщил губернатор.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Михаил Ведерников подчеркнул, что до начала избирательной кампании важно и «Единой России», и действующим главам поселений «работать с людьми для того, чтобы человек сам для себя понимал, будет ли он полезен или нет, и чтобы ответ на этот вопрос имели и избиратели».
«Очень надеюсь на конструктивное взаимодействие», - резюмировал глава региона.