Политика

На должность политического вице-губернатора Псковской области рассматривается три кандидатуры

Есть три кандидатуры на должность политического вице-губернатора. Об этом сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос Псковской Ленты Новостей о политическом блоке администрации Псковской области и вакантной должности вице-губернатора, курирующего этот блок.

«Ставка делается на профессионализм и умение коммуницировать с разными политическими силами. Пока смотрим и консультируемся с администрацией президента. Это вопрос политической стабильности региона, а не только выборов», - подчеркнул глава региона.

По его убеждению, «важно, чтобы не было соблазна поиграться в политику». «Политика должна быть взвешенной, должен учитываться баланс политических сил, без личной интерпретации при докладе губернатору о тех или иных процессах», - резюмировал Михаил Ведерников.

Он пообещал определиться с кандидатурой своего политического зама до дня всероссийского голосования за поправки в Конституцию.