Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду обсудит в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.
10 марта Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.
Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по Конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.
Инициативой предлагается дополнить ряд статей Уголовного кодекса, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы», - отмечал Павел Крашенинников.