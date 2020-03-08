Политика

Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду обсудит в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.

10 марта Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию.

Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по Конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.

Инициативой предлагается дополнить ряд статей Уголовного кодекса, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы», - отмечал Павел Крашенинников.