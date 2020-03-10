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Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ

12.03.2020 12:56|ПсковКомментариев: 1

Псковский облсовпроф выступает в поддержку пакета поправок в Конституцию РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии регионального парламента выступила лидер областного Совета профсобюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Она отметила, что не может сказать, что все профсоюзные активисты поддерживают поправки «в едином порыве до каждой буквы», но в целом профсоюзная система на уровне региона выражает свою готовность поддержать сторонников этих поправок.

Ульяна Михайлова напомнила, что профсоюзная система и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков принимали активное участие в разработке социальных предложений в пакете поправок.

«Мы выражаем свою готовность провести популяризацию необходимости принятия поправок в трудовых коллективах, провести максимальную разъяснительную компанию и выполнить свой гражданский долг - прийти на голосование», - подчеркнула депутат.

Теги: #профсоюзы #псковское областное собрание #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Пишем Конституцию вместе Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ Псковское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ Фракция КПРФ в областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ Профильный комитет областного Собрания рекомендует поддержать поправки к Конституции РФ Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституцию отразится на нашей жизни и жизни последующих поколений Важно закрепление в Конституции целого ряда положений социального характера - Андрей Царев Александр Козловский: Обнуление президентских сроков - это ответ на запрос на стабильность Александр Котов о защите в Конституции традиционных семейных ценностей: Все остальное от лукавого Поправка в Конституцию о местном самоуправлении исключит двоякое трактование его положения - Александр Котов Дмитрий Хритоненков о поправках в Конституцию: В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании поддерживает поправки в Конституцию - Минаков Псковские депутаты готовы поддержать закон о поправках в Конституцию РФ Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ Актуальность поправки в Конституцию о недопустимости отчуждения территории России отметил Александр Котов Александр Котов позитивно отнесся к поправке об обнулении числа президентских сроков Госдума одобрила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Анатолий Мультах: Закрепление семейных ценностей в Конституции обязательно Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин Законопроект о поправках в Конституцию принят в Госдуме во втором чтении Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Госдума одобрила поправки об упоминании бога и о включении понятия брака в Конституцию Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях Клишас отметил актуальность поправок в Конституцию в условиях экономической нестабильности Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ Александр Козловский поддержал позицию Виктора Антонова о преимуществе законодательства РФ над нормами международного права Александр Козловский: Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это нужно отразить в Конституции Александр Козловский: Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ Конституция-2020: не читал, но… Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию — Ульяна Михайлова Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога ЦИК России представит логотип и слоган голосования по Конституции Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания «Дневной дозор»: Обсуждение поправок в Конституцию Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию
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