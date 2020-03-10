Политика

Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ

Псковский облсовпроф выступает в поддержку пакета поправок в Конституцию РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии регионального парламента выступила лидер областного Совета профсобюзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Она отметила, что не может сказать, что все профсоюзные активисты поддерживают поправки «в едином порыве до каждой буквы», но в целом профсоюзная система на уровне региона выражает свою готовность поддержать сторонников этих поправок.

Ульяна Михайлова напомнила, что профсоюзная система и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков принимали активное участие в разработке социальных предложений в пакете поправок.

«Мы выражаем свою готовность провести популяризацию необходимости принятия поправок в трудовых коллективах, провести максимальную разъяснительную компанию и выполнить свой гражданский долг - прийти на голосование», - подчеркнула депутат.