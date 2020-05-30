Политика

Рейтинг политической активности. Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика

Псковская Лента Новостей представляет очередной материал из серии еженедельных обозрений политической жизни. Уже почти год для вас их готовит наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Семь дней он внимательно следит за развитием событий, мониторит общественно-политическое пространство, СМИ и социальные сети - с тем, чтобы в уик-энд выдать на-гора свой рейтинг и воздать всем сестрам по серьгам. Свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

5 баллов - это максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков.

Итак, подводим итоги недели (25-31 мая), на которой губернатор Михаил Ведерников просил у президента Владимира Путина помощь в борьбе с коронавирусом и получил ее, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков отчитывался о работе, региональные политики и общественники падали, поднимались, терпели сокрушительные поражения и набирали очки. Поехали!

- 5 Ульяна Михайлова

Председатель областного совета профсоюзов в ближайшее время покинет свой пост. Это стало понятно после того, как 27 мая Федерация независимых профсоюзов России не согласовала кандидатуры Ульяны Михайловой и ее заместителя Андрея Хришкевича на выборах нового руководителя облсовпрофа. Таким образом, в бюллетени для голосования делегатов отчетно-выборной конференции 8 июня будет внесена только одна фамилия - руководителя областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова. И это значит, что почти двухлетняя борьба с Ульяной Михайловой закончена, битву она проиграла. С учетом ранее возбужденных в ее отношении уголовных дел, скорого окончания срока полномочий депутата регионального парламента и прочих обстоятельств перспективы продолжения общественно-политической деятельности весьма туманны. Это что касается госпожи Михайловой, а для регионального политического и административно-хозяйственного класса вся эта история с лидером псковских профсоюзов - явный сигнал, что может произойти с теми, кто не желает играть по правилам, предложенным Системой.

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- 4 Наталья Тихомирова

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия ушла в отставку, проработав в этой должности немногим более года. Напомню, что госпожа Тихомирова возглавила ведомство в апреле 2019-го после ухода Елены Яковлевой. Результаты деятельности Натальи Владимировны, как и сам стиль работы одной из основных претенденток на звание «самой закрытой чиновницы» администрации области, вызывали многочисленные нарекания и вопросы. Причем, как у представителей культурного сообщества, так и у непосредственного руководства Тихомировой. В определенный момент стало очевидно, что прощание с защитницей памятников культуры и истории - дело времени, причем, ближайшего. Так, собственно, и вышло.

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- 3 Виталий Аршинов

Глава Плюсского района получает -3 в связи с ситуацией, возникшей в рамках борьбы с распространением COVID-19. В субботу стало известно, что в Плюсском районе коронавирусом заразились 11 сотрудников районной администрации - а это больше трети всей администрации муниципалитета! И узнал об этом губернатор совсем не от главы района, который не только не доложил о ЧП, а попросту перестал выходить на связь. Областной администрации пришлось самой разбираться с ситуацией, узнавать, в чем причина.

Местные жители говорят, что сотрудники администрации попросту пренебрегали мерами защиты от коронавируса, ходили без масок, не соблюдали социальную дистанцию. Сейчас ситуация на контроле региональной администрации и Роспотребнадзора, которые решают, что делать дальше с администрацией Плюсского района. Возможное развитие событий - решение о дистанционной работе всей администрации муниципалитета.

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- 2 Лев Шлосберг

Председатель областного отделения партии «Яблоко», похоже, окончательно потерялся и не в силах определиться, чем же ему заниматься: федеральной повесткой, умершими правозащитниками и задержанными журналистами или яблочными главами в Псковской области. В итоге много эмоций, очень много букв, а реальной поддержки никому оказать не может...

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На неделе Лев Шлосберг решил высказаться еще и по теме Парада Победы в условиях борьбы с коронавирусом. Ранее парад перенесли, а теперь решено провести его 24 июня. С одной стороны, понятно, что оппозиционер использует любой повод пнуть режим, но вряд ли выступления по таким темам, как празднование Великой Победы и проведение парада, может принести ему какие-то политические дивиденды и дополнительные очки. Причем, я не берусь даже рассуждать и делать прогнозы на тему, опасно или не опасно будет проводить парад почти через месяц. Дело в другом: выступаю с такими заявлениями на тему, имеющую особое значение для большинства россиян, политик в принципе не может получить поддержку в обществе. И чего потом удивляться, что люди не любят оппозицию, которая с одной стороны обвиняет власть в использовании темы Великой Победы, но с другой - действует так, что хочется кричать: «Остановитесь! Не все средства хороши в политической борьбе. Есть темы, над которыми нельзя глумиться».

- 1 Жанна Малышева

Председатель областного комитета по культуре получает отрицательную оценку в связи с тем, что возглавляемое ей ведомство фактически не участвует публично в проведении Пушкинского театрального фестиваля. Напомню, что ежегодный форум из-за ограничений по коронавирусу проходит в этом году в режиме онлайн. Организаторы постарались представить зрителю интересную программу. Понятно, что онлайн-проект не идет в сравнение с реальным фестивалем (его, если позволят обстоятельства, могут провести осенью), но и это - событие в культурной жизни региона. Однако если посмотреть на активность (вернее сказать - на ее полное отсутствие) областного комитета по культуре, то фестиваля в Псковской области как бы и нет вовсе. В иной ситуации за такую пассивность я бы поставил госпоже Малышевой в недельном рейтинге и более низкую оценку, чем -1, но тут повлияло другое. В кои-то веки ее похвалили на совещании у губернатора: мол, в комитете сделали работу над ошибками при реализации нацпроектов - так что уже лучше, чем прежде.

0 Вадим Нэдик

Бывший полицейский, адвокат и работник Минюста из Саратова назначен исполняющим обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В апреле этого года Вадим Нэдик стал заместителем теперь уже экс-руководителя этого ведомства Натальи Тихомировой. Господин Нэдик - человек для региона неизвестный, спасение памятников культуры для него - дело новое, и как всё сложится- сказать в настоящее время сложно. Выражу лишь надежду на то, что очередные перемены все-таки пойдут на пользу делу и с охраной памятников культуры у нас станет лучше, чем чем было при предшественницах Вадима Нэдика. Впрочем, до этого еще дожить надо - пока ставлю 0 чиновнику, пересевшему в кресло руководителя.

+ 1 ЛДПР

Псковские «соколы Жириновского» уже вернулись к работе в штатном режиме. В организации возобновлен личный прием граждан. Об этом сообщил один из лидеров регионального отделения ЛДПР, глава партийной фракции в областном Собрании депутатов Антон Минаков. При этом жителей региона призывают, по возможности, использовать все-таки электронную почту, телефон и социальные сети для своих обращений в адрес партии. Однако если такой возможности у людей нет, то дважды в неделю проводится прием. Кроме того, региональное отделение ЛДПР уже начало подготовку к муниципальной избирательной кампании этого года - в настоящее время идет подбор кандидатов. Судя по заявлениям, к потенциальным претендентам предъявляется множество требований - все они должны быть, аки жена Цезаря, выше подозрений.

+ 2 «Единая Россия»

Региональное отделение партии власти сегодня, 31 мая, проводило свои традиционные праймериз - иначе говоря, предварительное голосование по кандидатурам на выборы. Таким образом определяются те, кто будут выдвинуты от «Единой России» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов ряда районов и 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских. На праймериз в Псковской области заявились почти полторы тысячи человек. В этом году, в связи с пандемией коронавируса предварительное голосование проводилось в новом формате - при соблюдении мер по противодействию распространению инфекции. Выборщики голосовали в масках, соблюдалась социальная дистанция.

Как бы кто ни относился к процедуре праймериз по-единороссовски, следует напомнить очевидное: партия остается единственной, определяющей команду своих кандидатов так, с помощью открытого голосования. Другие политические объединения, как и прежде, к этой демократической процедуре не прибегают.

+ 3 Борис Елкин

Руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству продолжает оставаться передовиком среди чиновников по темпам реализации национальных проектов. На совещании в четверг, 28 мая, губернатор Михаил Ведерников отметил высокие темпы работ по региональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит сделать гораздо больший объем работ, чем было запланировано. Борис Елкин рассказал, что средства экономии за 2020 год и восстановленные средства экономии за 2019-й - более 100 млн рублей, будут законтрактованы в течение июня.

Так что, несмотря на все сложности этого форс-мажорного года, ремонты дорог в Псковской области идут успешно и масштабно.

+ 4 Игорь Иванов

Вторую неделю подряд в верхней части нашего рейтинга — профсоюзный активист и кандидат на пост главы облсовпрофа. Если в прошлый раз я отмечал, что он набирает очки перед выборами и в его поддержку высказываются один за другим лидеры отраслевых профсоюзов, то сегодня можно сказать: Игорь Иванов получил самую главную поддержку. Федерация независимых профсоюзов России согласовала только одну кандидатуру из трех предложенных - его. Как я уже отмечал ранее, руководитель областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения пользуется поддержкой регионального руководства. Все это означает, что результат выборов председателя облсовпрофа 8 июня практически предопределен - и уже можно запасаться шампанским.

+ 5 Александр Братчиков

Сити-менеджер Пскова на сессии гордумы 29 мая представил отчет о результатах своей работы и деятельности городской администрации за 2019 год. Текст объемного документа с таблицами, диаграммами и фотоматериалами пересказывать не стану - желающие могут с ним ознакомиться.

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Скажу о главном. Год был непростой - Псков готовился и проводил Ганзейский фестиваль, строились и реконструировались масштабные инфраструктурные объекты, реализовывались нацпроекты и иные программы, решались оперативные задачи. Не всё давалось легко и шло гладко, но в целом по основным показателям социально-экономического положения города отмечена положительная динамика (по сравнению с 2018-м, бюджет города вырос почти на 15%). Как отметил Александр Братчиков, основным вектором была работа по обеспечению жизнедеятельности Пскова и улучшению качества жизни горожан.

Работа велась в постоянном контакте с областной властью и при ее поддержке. Сохранена финансовая, экономическая и социальная стабильность.

Абсолютное большинство депутатов гордумы (20 человек) разделяют такую оценку (не поддержал отчет сити-менеджера только яблочник Дмитрий Пермяков, а нефракционный депутат Григорий Турчин воздержался при голосовании). Любопытно, что депутат Иван Цецерский, на правах экс-главы города, поблагодарил Александра Братчикова за подготовку к Ганзейским дням и за профессиональный рост как его лично, так и его команды. А глава Пскова Елена Полонская также высказалась в поддержку отчета и работы администрации. Она отметила, что изменения в лучшую сторону видны в Пскове невооруженным глазом.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер