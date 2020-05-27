Культура

Кризис жанра: как защищать псковские памятники

Перефразируя знаменитые слова Конфуция - не дай вам бог становиться председателем комитета по охране памятников Псковской области в эпоху перемен! И в обычное-то время в этом ведомстве не живется спокойно: объектов культурного значения в нашем регионе - вагон и немаленькая тележка, причем разваливаются они не по дням, а по часам. А уж когда на носу волна масштабных знаковых реставраций и проектов - тем более.

Чуть больше года назад комитет возглавила Наталья Тихомирова, и вот в очередной раз сменился руководитель: ведомство возглавил первый зам экс-председателя Вадим Нэдик (пока со статусом и.о.). Что досталось ему в наследство, как строить работу на ответственном посту и на кого опираться в работе - своим мнением с нами поделились градозащитники, общественники и представители сферы культуры Псковщины.

Вместе невозможно и врозь никак

Комитет по защите памятников появился в Псковской области как отдельная структурная единица в 2013 году - ранее вопросами сохранения объектов культурного значения занимался комитет по культуре. Семь лет - дата, конечно, не круглая, но некие выводы делать уже можно и даже нужно. Например, выводы о том, нужен ли региону такой комитет в принципе. Может, эксперимент не удался и надо вернуть все вспять?

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По мнению директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича, защитой памятников должно заниматься самостоятельное ведомство. «Для Псковской области это очень большой и очень важный объем работы и никакое слияние и укрупнение ведомства не решит эту проблему», - уверен он.

Георгий Василевич

С ним согласна и Елена Яковлева, возглавлявшая комитет с первых дней его создания. В разговоре с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой она подчеркнула: федеральное законодательство четко предусматривает наличие отдельного органа в регионах как минимум. А, учитывая огромный потенциал культурного наследия в масштабах страны, задуматься стоит даже о создании отдельного министерства в составе правительства РФ, считает специалист. Ведь потенциал этот надо сохранять, реставрировать, защищать, популяризировать.

Необходимость отдельного комитета на данном фронте работ отстаивает и заместитель председателя совета Псковского регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. «Не могу себе представить, как в таком городе, как Псков не будет специального административного ресурса, который бы мог оказывать влияние на сохранение памятников», - объясняет она. При этом эксперт выражает уверенность в том, что полномочия такого комитета должны быть повышены. «С ним должны считаться, а не использовать его как инструмент, - говорит Ирина Голубева. - У нас сейчас на первый план выходит строительный бизнес, который пытается использовать ресурс комитета в своих интересах, и это очень печально. В решении вопросов реновации исторического центра Пскова необходимо взаимодействие разных сторон, а комитет должен играть здесь главную роль играть, на мой взгляд».

Проблема отсутствия твердых позиций у органа по защите памятников - не столько наша, псковская, сколько общероссийская. Основная ее причина - отсутствие узких специалистов в чиновничьем аппарате. Впрочем, во многих регионах данный вопрос снимается активной работой Научно-методических советов, в состав которых входят представители профессионального экспертного сообщества. Проще говоря: комитеты решают вопросы правовые, а методсовет - творческие. В Пскове до недавних пор тоже так было, но в последний год заседания экспертного сообщества проводились лишь несколько раз.

«Когда есть доверие и нормальный контакт между аппаратом чиновников и профессионалами, тогда находится оптимальное решение, - поясняет Ирина Голубева. - Здесь же общение не было выстроено: у меня сложилось ощущение, что руководство комитета вообще не понимало, зачем это нужно. Все решалось волевым методом. Кто решал - мы не знаем, но инструментом был комитет».

О необходимости перенастройки системы обратных связей говорит и председатель Общественного совета при комитете Наталья Савицкая. При этом она не исключает, что выстраиванию диалога может способствовать объединение усилий трех комитетов - культуры, туризма и защиты памятников - под руководством некоего сильного лидера. «Если бы руководитель имел бы еще правильное представление о работе с общественностью и специалистами, это дало бы результат», - уверена Наталья Николаевна.

Кадры решают

К слову о главе комитете. Псковские общественники пока только приглядываются к и.о. председателя и комментировать его назначение не берутся: слишком недавно он появился в нашем регионе. Вместе с тем на вопрос, принципиально ли, чтобы комитет возглавлял местный специалист, хором говорят: нет. Гораздо важнее, по мнению многих, профессиональные качества и знания, опыт и мудрость, умение создать и вдохновить команду.

Найти такого - днем с огнем сложно. По крайней мере, у общественников на примете кандидатур нет. Странно, что за столько лет не вырастили на местной почве яркого сильного специалиста, способного взять на себя тяжелую ношу ответственности за многострадальные псковские памятники (так и представляются атланты Эрмитажа).

Как объясняет ситуацию Георгий Василевич, «на протяжении слишком времени вопросу подготовки специалистов уделялось меньше внимания, чем должно было. Иногда просто вопросами реставрации пренебрегали, считая, что они сами собой решатся... Сейчас ситуации лучше, но однажды упущенное наверстать бывает очень сложно. Поэтому для любого, кто возглавит комитет по охране памятников, может быть, одним из важнейших вопросов будет контроль за подготовкой специалистов, привлечение их в область. С нашим огромным наследием и сам комитет должен быть достаточно большим, и уровень специалистов должен быть соответствующим, чтобы можно было своевременно все делать».

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А пока нашим специалистам остается лишь выслушивать упреки в ангажированности и личной заинтересованности в тех или иных проектах. «Это очень низкий уровень понимания того, что должно происходить, - защищает коллег Ирина Голубева. - Естественно, те, кто занимается вопросами реставрации и градостроения, больше знают об этом... Как в медицине: если врач знает болезнь, естественно, он о ней говорит и раскрывает такие стороны, которые неизвестны неспециалистам. Может, и врача в ангажированности упрекнем? Когда проектировщик-застройщик говорит о том, что знает, - это ценно».

Ирина Голубева

Обдают дождем дела бумажные

Как считают эксперты, наряду с философскими поисками своего места в жизни региона и решением кадровых проблем в настоящий момент комитету по защите памятников стоит озаботиться еще и вопросами упрощения процедур согласования многочисленных документов, необходимых для проведения работ по консервации и реставрации памятников. Упрощения не в смысле наплевательской бесхозяйственности, а в смысле облегчения прохождения бюрократических препон.

Сложнейшая система подготовки и утверждения документов, как признается Георгий Василевич, может отнимать не месяц и не два, а порой - несколько лет. Конечно, такая бюрократия не помогает защите и сохранению памятников.

«Если мы хотим справляться с большим объемом реставраций, то необходим понятный и достаточно лаконичный способ подготовки и утверждения документации, ее экспертирования, - считает директор Пушкинского музея-заповедника. - Когда годами документы не могут выйти от всех проверяющих, визирующих и отвечающих за эту сферу деятельности, для памятников это равносильно гибели. Все попытки в частном порядке решить эти проблемы приводят к тому, что мы получаем ситуацию, когда проверяющие органы вменяют это в нарушение, и это опять же только затягивает процедуру консервации и реставрации».

Наряду с пересмотром механизмов согласования документации необходимо изменять также правовые и финансовые подходы к нарушителям, уверена Елена Яковлева. В Пскове и области немало памятников, которые находятся в пользовании у нерадивых собственников и арендаторов. «Административные мероприятия, которые проводятся в отношении нарушителей, очень длительны, громоздки и, на мой взгляд, забюрократизированы», - поясняет эксперт.

Елена Яковлева

Найти золотую середину между желанием сохранить памятник и вместе с тем подарить ему новое дыхание невероятно сложно. Где та точка, в которой современный инвестор должен остановиться, чтобы не навредить? Где тот момент, когда облик памятника искажается и теряет уникальную красоту прошлого? До какой степени можно идти на компромиссы? По сути, именно перед комитетом и исключительно перед ним стоит задача отвечать на эти вопросы изо дня в день.

«Да, с точки зрения высокой логики, наверное, превращать церковь в гостиницу - не лучший способ, - формулирует свою позицию Георгий Василевич. - Но выбирая между тем, чтобы памятник погиб из-за того, того что к нему не прилагаются усилия, и тем, чтобы сохранить его до поры до времени, - более правилен второй путь. Всякая руина хороша как предмет для создания живописных полотен, но с точки зрения памятника - мы его теряем».

Хочется верить, что кризис пройдет, а псковские памятники останутся. И комитет по защите объектов культурного значения сыграет в этой оптимистической феерии не последнюю роль.

Елена Никитина