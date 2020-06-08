Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 12 июля

Территориальная избирательная комиссия Печорского района сегодня, 12 июня, назначила дату досрочных выборов главы муниципалитета на 12 июля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК района, на заседании присутствовали восемь из девяти членов ТИК и заместитель главы Печорского района Алла Монтаровская.
На заседании ТИК также было решено провести досрочное голосование: с 1 по 7 июля - в помещении ТИК Печорского района, с 8 по 11 июля - в участковых избирательных комиссиях.
Напомним, что первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены.
На пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырёв, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.