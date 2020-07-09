Политика

Начались досрочные выборы главы Печорского района

Сегодня, 12 июля, в 8:00 началось голосование на досрочных выборах главы Печорского района, которое продлится до 20:00.

Голосование пройдет на двадцати избирательных участках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона, в каждом будут выдавать одноразовые маску и перчатки, обеспечат проветривание и дезинфекцию помещений, а также безопасную дистанцию между всеми участниками процесса. По возможности разделят потоки входящих и выходящих, как это было во время голосования 1 июля.

На пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Напомним, бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов в конце 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских.

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Первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены на более поздний срок - 12 июля. Соответствующую рекомендацию дала Центральная избирательная комиссия России.