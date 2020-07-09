Политика

Избирательные участки на досрочных выборах главы Печорского района закрылись

Избирательные участки на досрочных выборах главы Печорского района закрылись в 20:00. Участковые комиссии приступили к подведению итогов голосования.

Данные по явке на 18:00 составили 24,05%.

Напомним, на пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов в конце 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских.

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Первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены на более поздний срок - 12 июля. Соответствующую рекомендацию дала Центральная избирательная комиссия России.