Политика

ТИК Невельского района: Решение об отказе в регистрации списка кандидатов Партии социальной защиты основано на букве закона

Территориальная избирательная комиссия Невельского района объяснила причины отказа в регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Невельского района седьмого созыва, выдвинутого Псковским региональным отделением Партии социальной защиты.



Напомним, данное решение было принято по итогам заседания ТИК Невельского района 4 августа.

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Как пояснили Псковской Ленте Новостей в комиссии, для регистрации единого списка кандидатов региональному отделению партии нужно было собрать 99 подписей избирателей. Максимальное количество подписей – 109.



26 июля отделение партии представило в ТИК необходимые документы, в том числе подписные листы с 109 подписями избирателей в поддержку выдвижения единого списка кандидатов. На основании пункта 5 статьи 35 Избирательного кодекса Псковской области были проверены все представленные подписи и соответствующие им данные об избирателях, поставивших подписи. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в комиссии, для регистрации единого списка кандидатов региональному отделению партии нужно было собрать 99 подписей избирателей. Максимальное количество подписей – 109.26 июля отделение партии представило в ТИК необходимые документы, в том числе подписные листы с 109 подписями избирателей в поддержку выдвижения единого списка кандидатов. На основании пункта 5 статьи 35 Избирательного кодекса Псковской области были проверены все представленные подписи и соответствующие им данные об избирателях, поставивших подписи.

В результате проверки, проведенной рабочей группой ТИК, а также на основании официальной справки УФМС, было установлено, что из проверенных 109 подписей 12 являются недостоверными. Количества достоверных подписей (97) оказалось недостаточно для регистрации единого списка кандидатов, сделала вывод ТИК Невельского района.

В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации единого списка кандидатов, является основанием для отказа в регистрации единого списка кандидатов. В связи с этим районная ТИК вынесла решение отказать в регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Невельского района седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением Партии социальной защиты.