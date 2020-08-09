ТИК Невельского района: Решение об отказе в регистрации списка кандидатов Партии социальной защиты основано на букве закона

Территориальная избирательная комиссия Невельского района объяснила причины отказа в регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Невельского района седьмого созыва, выдвинутого Псковским региональным отделением Партии социальной защиты.
Напомним, данное решение было принято по итогам заседания ТИК Невельского района 4 августа.
В результате проверки, проведенной рабочей группой ТИК, а также на основании официальной справки УФМС, было установлено, что из проверенных 109 подписей 12 являются недостоверными. Количества достоверных подписей (97) оказалось недостаточно для регистрации единого списка кандидатов, сделала вывод ТИК Невельского района.
В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации единого списка кандидатов, является основанием для отказа в регистрации единого списка кандидатов. В связи с этим районная ТИК вынесла решение отказать в регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Невельского района седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением Партии социальной защиты.