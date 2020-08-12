Политика

Дневной дозор: Нужно ли России вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 13 августа. Ведущая Любовь Кузнецова разбиралась, нужно ли России вмешиваться в ситуацию в Белоруссии или стоит остаться в стороне.

Ситуация в Белоруссии продолжает накаляться. Протестные настроения оппозиции, помноженные на народные забастовки и недовольство итогами выборов, жестко подавляются силовиками. Интернет наводнили кадры жестоких избиений людей на улицах, причем милиция лупит дубинками не провокаторов, а прохожих, люди в форме стреляют по окнам домов. В подавляющем большинстве видеоряд не официальных каналов - это побоище.

К сожалению, ситуация не разрешается в мирную сторону, президент сопредельной республики не ищет консенсуса со своим народом, разговаривает с ним посредством резиновых пуль, полицейских дубинок, подавления любого выражения мнения. Российское общество начинает реагировать на происходящую у братского народа трагедию.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой, признав таким образом легитимность выборов. На сегодняшний день официальные власти нашей страны молчат, никак не комментируя усугубляющийся кризис в Беларусь, который по сути уже можно назвать гражданской войной. Но начинают говорить представители общественности.

Так, накануне всемирно известный музыкант, дирижер Владимир Спиваков отказался от госнаграды республики Беларусь, несколько лет назад врученной ему президентом Лукашенко. Таким образом, маэстро выразил протест тому, что белорусские власти творят в отношении своих граждан. Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексеевич открыто высказала свою позицию: она считает, что режим Лукашенко «объявил войну своему народу».

В общественно-политическом поле России сегодня события в сопредельном государстве - основная тема разговоров, обмена мнениями, дискуссий. В Псковской области - особенно, мы ближе всего к Белоруссии. У нас не просто соседские, а родственные, семейные отношения с гражданами сопредельного государства. И тем жарче споры о том, кто и как должен остановить гражданское противостояние в Белоруссии. Одни уверены: это исключительно внутреннее дело суверенного государства. И в этом смысле шаг официальных властей по признанию выборов и нового срока президентства Лукашенко политически верный. Другие готовы спорить до хрипоты, что власти Белоруссии нарушают базовые права человека, поэтому Россия (с которой у Белоруссии Союзное государство) имеет полное право вмешаться в ситуацию. И изначально не нужно было торопиться и признавать выборы.

Президент ассоциации электронной электоральной политики, политтехнолог Александр Серавин начало протестного движения в Белоруссии видел своими глазами: на минувших выборах он был наблюдателем в Витебске. Он является противником вмешательства России во внутренние дела сопредельного государства и считает, что Минск сегодня - это почти равно Киев во времена Евромайдана. Технологии нагнетания протеста, говорит Александр Серавин, практически идентичны.

В день выборов все происходило очень спокойно. Никаких акций и провокаций не было. Я встречался с наблюдателями и от оппозиции, которые считали явку, от Тихановской и Лукашенко тоже видел наблюдателей. Единственное, социальные сети начали где-то с утра раскочегаривать, что нужны митинги, протесты в 22:00 в центре городов. Нагнетание все равно не было агрессивным. В 21 час, после подсчета голосов, пошел посмотреть, как будет проходить протест в Витебске. Там такого напряжения не наблюдалось. Для Витебска что-то невероятное, когда несколько тысяч человек выходит на протест, такого не было, наверное, 30 лет. Безусловно, какое-то напряжение было, но в Витебске силовики очень грамотно на подступах оппозицию обрубали. Конечно, были задержания, не все были этичны. Я, собственно говоря, в ту ночь и писал, что сейчас наснимают роликов, и это войдет в общую раскачку ситуации. Протест был явно больше, чем ожидала белорусская сторона. А дальше все началось по нарастающей. За несколько дней до выборов писал, что в Минске, Гродно, Бресте протестов будет больше всего, потому что там наиболее сильно польское влияние. В Витебске такого накала не было. Белоруссия - суверенное государство, оно должно само разобраться. Все, кто посягает на суверенитет, в любом случае поступают нехорошо. Уверен, это общая трагедия для тех, кто родился в Белоруссии. Это десятая революция, в которой я так или иначе принимаю участие. Все абсолютно однотипно. Смешно слышать, когда кто-то говорит, что это все изнутри. Недовольство было, но оно организовано. А недовольство властью есть в любой стране. Вопрос в объеме и средствах, которые вкладываются, что это стало представлять из себя массовое явление. Выкладывались инструкции для того, как надо выходить на баррикады.

С этой точкой зрения категорически не согласен лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Он считает, что нарушаются базовые права человека, а значит международное сообщество и Россия в том числе, обязаны вмешаться в то кровопролитие, которое происходит на улицах белорусских городов. Накануне Лев Шлосберг и его коллега по региональному парламенту Артур Гайдук подписали подписали коллективное обращение депутатов региональных законодательных собраний Российской Федерации о непризнании официальных результатов выборов президента Республики Беларусь и солидарности с требованиями гражданского общества республики о не легитимности власти Александра Лукашенко.

Вопросы прав и свобод человека не являются внутренним делом ни одного государства. В Белоруссии сейчас происходит крупнейшая за всю постсоветскую историю массовое насилие над людьми. Десятки тысяч людей избиты, есть раненые, есть убитые. По некоторым данным, свыше 6 тысяч задержанных и арестованных. В тюрьмах и СИЗО происходят изощренные пытки. Мы видим перед собой настоящую фашистскую диктатуру. Страна, которая пережила нашествие фашистов, которая потеряла каждого третьего жителя во время Второй мировой войны, сейчас видит во главе своего государства человека, использующего по отношению к народу те же средства, что и оккупанты 80 лет назад. Такого кошмара в Белоруссии не было никогда. Эта ситуация не является внутренним делом Белоруссии. И не только потому, что среди заключенных людей, подвергнутых пыткам, есть граждане России, журналисты, политологи, рядовые граждане, активисты. Дело в том, что насилие, которое сейчас проявляется к жителям Белоруссии — это, по сути, преступление против человечности. По всем международным законам преступление против человечности является ответственностью мирового сообщества. Без международного вмешательства людей в Белоруссии не спасти. Лукашенко обезумел совершенно. В обращении депутатов Московской городской думы, Санкт-Петербургского законодательного Собрания, Псковского областного Собрания, Законодательного собрания Республики Карелия и Астраханской областной думы содержится четкая государственная позиция - выборы сфальсифицированы, признавать Лукашенко недопустимо, вести с ним переговоры ни о чем, кроме как о сдаче власти и передаче ее законно избранному президенту, нельзя. Мы крайне сожалеем о том, что официальная Россия в лице Путина еще утром понедельника поздравила Лукашенко с так называемой победой и, тем самым, легитимировала его избрание. То, что происходит сейчас в Белоруссии, это вызов для всех людей, которые осознают свою часть ответственности за то, что происходит с кем бы то ни было в любой части мира. Уже не говоря о том, что Белоруссия - это соседнее с нами государство. Для Псковской области это родная территория. На территории нашего региона живут сотни граждан Белоруссии. Тысячи семей связаны прямыми родственными связями. Это соседи для нас в самом прямом, хорошем смысле слова. Мы не должны оставаться безучастными. Заявление депутатов законодательных собраний - это наша попытка восполнить огромную пустоту в официальной позиции России.

Русских, белорусов и украинцев считает единым народом, политической волей разделенных границами в 1922 году, псковский промышленник, активный участник общественно-политических процессов Игорь Савицкий. И экономически, и исторически, и духовно Беларусь ближе всего к нашей стране, а не к Европе, как бы они туда не стремились, убежден Игорь Савицкий. И в связи с этим нужно помнить главное, подчеркивает промышленник, происходящее в Белоруссии сегодня может как в зеркале отразиться в России через 4 года.

Самое страшное, что сегодня происходит в Белоруссии - это совершенно непропорциональный ответ властей на мирные протесты белорусского населения. Но самое не приятное в этом, почему на все этом смотрим с замиранием - это наш будущий сценарий. Это все очень печально и очень прискорбно. Мы - с белорусским народом. Мы считаем, что Лукашенко должен уйти из власти. Он не выиграл выборы. Не больше 10% людей обычно голосует досрочно, а тут 43%! Это полная фальсификация! Лукашенко должен уйти. Хотя это будет не очень приятно для России. У нас могут быть на Западе весьма сложные отношения с Белоруссией.

Хозяйственным и харизматичным руководителем, который не дал разворовать страну, называет Александра Лукашенко лидер псковских справедливороссов, депутат гордумы Пскова Олег Брячак. Однако, признает эсер, за 26 лет граждане от него устали. Другой вопрос, что с точки зрения социального государства и грамотного ведения хозяйства в Белоруссии все отлично, говорит политик. Нынешнюю ситуацию глава сопредельного государства может удержать только гибкостью, если передавит - народ пойдет до конца, считает Олег Брячак.

Я категорически не согласен с незаконными акциями протеста, которые сейчас происходят на территории Белоруссии. Наверное, им просто не с чем сравнить свою размеренную спокойную жизнь в Белоруссии. Потому что когда мы, россияне, туда приезжаем, всегда радуемся тому, насколько хозяйственный у них президент, который не дал разворовать страну. Там поля засажены, заборчики покрашены, мусор убран, люди добрые и отзывчивые. Для меня удивительно то, что сейчас там такие вещи происходят. Для меня Лукашенко - хозяйственник, жесткий, харизматичный руководитель со своим мнением и твердой рукой. А в управлении твердая рука необходима. Так как он уже лет 25 у власти находится, люди просто от него устали и, извините за выражение, в тупую хотят перемен, хотят ближе к Европе быть, ближе к России. Не знаю, куда хотят, не могу им в голову залезть. У них все в порядке. Если посмотреть на любую другую страну постсоветского пространства - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан - там несколько по-другому все происходит. Мое мнение, это не какое-то вмешательство извне. Просто не совсем правильно повел себя Лукашенко в этой ситуации. Не сумел показать, что лучше пусть он будет, чем кто-то другой. Люди увидели, что милиционеры начали хватать во дворах их соседей, знакомых, жестко подавлять выступления, и им это не понравилось. Плюс бюллетени начали заканчиваться на выборах - не все смогли проголосовать. Результаты неофициальных опросов в корне расходились с тем, что показывают государственные СМИ. Мне кажется, просто передавили немножко население Белоруссии, и, соответственно, обратная реакция пошла. Если кастрюля кипит на газу, ее не надо плотно накрывать крышкой - нужно дать пару выйти. К сожалению, этого сделано не было. Когда человек столько лет у власти - он в нее уверовал, как и в свою, может быть, несокрушимость. Знаю много белоруссов - это прекрасные, спокойные и добрые люди. От того, что у них началось, я в шоке. И мне их жаль. Неизвестно, кто после Лукашенко придет. Не было бы хуже. Удержит ли Лукашенко власть, не знаю. Если проявит гибкость - возможно, а если будет давить - нет, скорее всего. Чем сильнее будет давить, тем острее все будет выражаться. Если удержится Лукашенко, то не думаю, что будут какие-то изменения в отношениях с Россией. А если не удержится, то прогнозировать ситуацию не может никто. Если придет прозападный, как на Украине, персонаж, который будет работать исключительно на интересы той же Европы или Штатов, то никаких отношений с ним не будет. И это очень плохо, что мы - приграничная территория. Границы, конечно же, будут закрыты, белорусы будут настроены против русских. Все будет нездорово. Надо надеется, что придет типаж типа Лукашенко - жесткий, хозяйственный, но новый, который будет понимать, что мы все братья-славяне, будет смотреть в сторону России и не закроет границы

Совокупность факторов, таких как: усталость народа от многолетнего президентства Лукашенко и желание перемен, влияние на внутрибелорусскую обстановку других стран, дала эффект народного возмущения результатами выборов в сопредельном государстве. Эту точку зрения озвучивает Владимир Никитин - член президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы четырех созывов. Он считает Беларусь — последним государством, которое развивается по законам русской цивилизации. Даже Россия, считает коммунист, развивается по модели западной цивилизации. Вот поэтому Лукашенко для многих, уверен представитель компартии, - бельмо на глазу. Хотя Владимир Никитин уверен, батька должен понять — уходить нужно вовремя, а российско-белорусские отношения братскими не будут, только партнерскими. В чем разница между русской и западной моделями цивилизации Владимир Никитин объяснил на примере положения дел в Псковской и Витебской областях.

Очень тревожит положение, которое сложилось в Белоруссии. Оно неоднозначное, комплексное. Существует усталость от лидера, который долго стоит во главе государства. И влияние извне. И более напряженные отношения в рамках Союзного государства. Проблема состоит в том, что Белоруссия сейчас — это последняя «Брестская крепость» русской цивилизации. Государство, которое развивается по законам русской цивилизации. Это не устраивает ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты Америки, ни олигархическую верхушку России. Лукашенко - как бельмо на глазу у нашего правящего класса, потому что Россия развивается по законам западной цивилизации, к сожалению, вопреки мнению большинства нашего населения. И это ведет к деградации нашей большой страны. А Белоруссия, развиваясь по законам русской цивилизации, показывает, что даже не имея таких ресурсов, можно избежать такого огромного социального неравенства, которое существует в России и многих странах мира. Мы, псковичи, видим это особенно ярко. Посмотрите. Витебская область рядом находится, и Псковская область. Лукашенко, развивая страну по законам русской цивилизации, сохраняет очаги своей самобытной культуры в виде деревень и малых городов. Они построили почти 300 агрогородков в Витебской области с полным набором благоустройства. Рядом — Псковская область, которая развивается по законам западной цивилизации. А эти законы направлены на развитие мегаполисов, огромных агломераций и признание неперспективными деревень и малых городов. В результате, из восьми с лишним тысяч населенных пунктов Псковской области в двух тысячах нет уже ни одного человека, в четырех тысячах - меньше десяти осталось. Малые города деградируют, поскольку там закрываются предприятия, больницы и так далее. В этой связи, конечно, против Лукашенко будут все силы брошены, чтобы убрать его от власти, поставить западномыслящего руководителя. Думаю, что Лукашенко устоит, потому что белорусский народ во время прошлой войны показал - он несгибаемый. Отношения с российскими властными структурами, думаю, будут партнерскими, не братскими. Все-таки Белоруссия для России - большой участок фронта. В противном случае нам придется очень денег затратить, чтобы защищать еще и этот кусок. У мировой закулисы и наших олигархов поставлена задача украинского сценария. Надеюсь на мудрость белорусского народа и поддержку нашего молчаливого российского большинства. Я всеми силами выступаю за то, чтобы поддержать Лукашенко Александра Григорьевича, и чтобы наши руководители осознали, что нам в России надо тоже вектор развития менять. Думаю, Лукашенко готовит людей, которые его заменят. Это беда многих — сам Иосиф Виссарионович Сталин просился уйти, но окружение его держало, также Брежнев. И у Лукашенко есть свое окружение, которое его держит. Думаю, это последний срок Александра Григорьевича.

Опасной ситуацией называет происходящее в сопредельном государстве первый вице-спикер Псковского областного собрания депутатов, единоросс Виктор Антонов. Повторение не самых красивых страниц мировой истории сейчас происходит в Белоруссии, говорит он. В России такое было в 1993 году, напоминает псковский политик. Массовые недовольства населения властью, акции протеста, попытки подавления, кровь. О многом, произошедшем тогда, сейчас жалеем, рассуждает депутат. Мир, сознание людей, информационное пространство — изменились. Однако в большинстве случаев правительства и правители тех стран, где происходят революции, сами провоцируют народ. С другой стороны, когда в государстве бунт, власть должна применять силу для его подавления ради будущего страны, убежден Виктор Антонов. Альтернативы Лукашенко на данный момент он не видит.

Это было в России в 90-х годах. Это уже все было. Это история одного поколения людей. Посмотрите, что делается в странах. Я уже не говорю про Азию, Африку. Каждый год, а то и чаще, где-то подобное происходит. Это называется «цветные революции». Они везде есть. Мир изменился. Он стал совершенно другим, коммуникации другие, недовольства много. И правительства провоцируют такие события своим управлением. Сказать однозначно, что происходит в Белоруссии - я не берусь. Это сделать очень сложно. Абсолютно все может быть. На мой взгляд, было бы правильно, если бы это подавлялось. А если бы не подавлялось, то власть могла бы народ успокоить. Уговорами здесь, наверное, не получится. Если бы так жестоко не расстрелял Ельцин парламент, не открыли бы пулеметный огонь на Останкино, вот что было бы с Россией? Эти бунты всегда были и есть. Вспоминайте историю — Суворов усмирял. Как это жестоко все подавлялось в свое время. Наверное, власть должна применять и силу ради того, чтобы спасти страну и большинство тех, кто в ней есть. Оказывается, очень просто все поджечь. А потом люди жалеют, как правило. На сегодня альтернативы Лукашенко я не вижу.

По мнению руководителя фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петра Алексеенко, победа за Лукашенко. В протестах в городах Белоруссии лидер псковских коммунистов видит «руку кукловодов» из ряда зарубежных стран. Но народ республики, подчеркнул Алексеенко, сделал свой выбор.

Отношения России и Белоруссии останутся крепкими. Народ Белоруссии сделал свой выбор, выборы были альтернативными, не было нарушений при голосовании. Но, тем не менее, мы видим, какие волнения там начались. Я думаю, что Белоруссия «переболеет» и все там наладится. Здесь видна рука кукловода - это и Польша, и Чехия. Может быть, и Украина приложила свою руку. Я думаю, что в своем большинстве победа за Лукашенко.

Депутат областного собрания от Невельского района, единоросс Валерий Василевский старается оценить ситуацию в Белоруссии взвешенно и с разных сторон — слишком тесно связаны, чтобы рубить с плеча, уверен он. Под его началом в Невельской больнице работают медики — граждане сопредельного государства. Многое о настроениях людей парламентарий знает от них. Его позиция — все там неоднозначно, сами разобраться не могут. Валерий Василевский считает: наша страна верно выбрала позицию невмешательства. В Белоруссии не только стихийное несогласие народа, но и режиссура извне.

У нас в учреждении работает несколько специалистов, родиной которых является Белоруссия. Они имеют двойное гражданство. Конечно, трудно делать какое-то заключение, не обладая полным, достоверным источником информации. Потому что, с одной стороны, возникает сомнение о правдивости и честности результатов выборов. Восемьдесят процентов «плюсом» выступило за действующего президента, то откуда взялся народ на улицах?! Второе, что меня очень настораживает, и здесь я даже провожу аналогию, что разыгрывается тот же «украинский» вариант. Народ «подогревается» извне. Мирные демонстрации и несогласия перерастают в тотальные стычки с полицией, разрушаются культурные ценности, наносятся увечья как сотрудникам правоохранительных структур, так и самим протестующим. Я думаю, что это не только стихийное несогласие народа. Все-таки считаю, что это режиссура извне. Комментировать поздравление нашего президента с победой я никак не буду, потому что это президент. И у него свое видение и понимание и наличие информации об достоверности. Но то, что выиграл А. Г. Лукашенко, я ни капли не сомневаюсь. Потому что, разговаривая со своими подчиненными, братьями-белорусами, могу отметить,что они к нему относятся со знаком «плюс». Другое дело, какой результат? Восемьдесят плюс? Нужно ли влиять на то, что происходит в Белоруссии? Во-первых, это их внутреннее дело. Во-вторых, мое личное убеждение, Янукович говорит про слабость - и в каком сейчас положении находится Украина? Война, обнищание народа... Насильственные революции (а ненасильственными революции не бывают), смена власти таким путем, из опыта говорит о том, что народ страдает от этого в первую очередь. Происходит обнищание народа, а государство откатывается назад. Если вспомнить времена царской России, то мы были первыми по производству средств производства, первыми по производству продуктов потребления. А потом нам сказали, что мы неправильно живем, и сделали революцию. И сейчас она продолжается.

Депутат Псковского областного Собрания, член фракции КПРФ Дмитрий Михайлов считает происходящее в Белоруссии сложным геополитическим процессом. Протестующие, по его мнению, действуют по проверенным схемам, которые ближе к «украинскому сценарию».

Это сложный геополитический процесс. Всех тонкостей, мы, конечно же, не знаем. Все-таки это расшатанная ситуация извне при помощи соседних государств. Я так думаю. Именно на эту болевую точку белорусов наступили - несменяемость власти... Больше требований я не видел от участников уличных митингов. Думаю, что по анализу наших лидеров и интернет-источников, получается, что моя позиция - это подготовленная акция, чтобы расшатать и сменить прежний режим. Действуют по проверенным схемам, ближе к «украинскому сценарию». Молодежь именно... Есть перегибы (касается подавления силовиками). Есть где-то ответные меры, если в толпу въезжают на машине, то там в принципе, применение силы оправдано. Но там, где тихие акции, нет. Я не видел задержаний как у нас в Москве. Беларусь - наш единственный союзник, где ничего не захвачено олигархами, там работает трудовой народ. 20 лет мы таких союзников теряли уже большое количество. Союзник - есть союзник.

Общественная палата не имеет право вмешиваться в межгосударственные отношения, она вне политики — озвучил позицию псковской ОП ее руководитель Анатолий Мультах. Его личное мнение заключается в том, что белорусские силовики имеют право подавлять протест, поскольку даже в тех видео, которые гуляют по интернету, можно увидеть провокационные действия граждан.

Смысл заключается в том, что это чисто политический момент. А в политическом моменте Общественная палата не должна участвовать. Мы же вне политики. Белоруссия - государство суверенное. Влезать в дела суверенного государства мы можем только по просьбе этого государства. Просьбы пока не было. Что касается помощи. Попросят - надо оказывать. Если мы оказываем помощь странам НАТО, то уж Белоруссии - тем более. Они же братский народ. Мое личное мнение относительно событий - то повторение «цветной революции» как на Украине. Только с белорусским акцентом. Там есть представители, скажем, стран НАТО, которые каким-то образом оказались на территории. Что касается погибших, раненных: там оказался человек с достаточно серьезной судимостью, и там по видео было видно, что он запрыгнул на бампер, потом разбежался, упал. Что касается второго: пытался кинуть в полицейских или сотрудников органов правопорядка некое взрывчатое вещество или что-то - предмет у него взорвался в руках. Он погиб. По поводу крови - это не относится к правоохранительной системе. Люди пострадали от собственной глупости или неосторожности. Вырванное из контекста всегда ужасает. Что было на самом деле? Может, те, кто пострадал, ранее сами создали угрозу органам и сотрудникам правопорядка? Они тоже должны защищаться или нет?

Действительно, модели власти в Белоруссии и в России схожи: и исторически, и сейчас. И здесь, и у соседей фактически авторитарная форма управления. Однако на фоне протестов, их жестокого подавления она начинает мутировать в тоталитарную, непримиримую к инакомыслию. Объективно бывают периоды, когда власть действительно должна быть жесткой. Но когда она становится жестокой по отношению к своему народу - это ничем не оправдать. Глава государства может быть блестящим руководителем, крепким хозяйственников, даже немного чудаковатым при этом. Но. Если пролита кровь - остальное стирается. Трагедию гибели людей не сопоставить ни с какими, даже самыми высокими целями.