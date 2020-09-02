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Уж будьте так полезны

04.09.2020 20:14|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 4 сентября, в Пскове произошло одно из центральных событий финиширующей избирательной кампании. За неделю до начала трехдневного голосования «Единая Россия» провела форум своих кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. Пару дней назад аналогичная встреча с участием представителей южных районов состоялась в Великих Луках, сегодня в областном центре встречали условных «северян», причем не только самих кандидатов, но и глав многих районов.

Мероприятие провели в Большом концертном зале филармонии — сделали это весьма пафосно, с обилием государственной и партийной символики, фанфарами, исполнением гимнов России и Псковской области, высоким штилем напутствий и патриотическим концертом в духе «Пою мое Отечество» (как будто речь не о муниципальных выборах, а о чем-то значительно большем и важном). Невольно рождались аналогии - если не с грандиозными съездами партии власти, то, по крайней мере, с инаугурацией губернатора Михаила Ведерникова, которая проходила в том же БКЗ пару лет назад. Сходство действительно бросалось в глаза — и в ходе официальной части, и во время концерта.

Командный поход

Собственно, Михаил Ведерников снова был на сцене и, образно говоря, давал последнее ускорение кандидатам-единороссам, хотя можно сказать и по-другому: напутствовал членов своей команды в качестве эдакого играющего тренера.

Про команду это не я придумал — выдаваемая на входе в зал партийная газета «Действие» не оставляла сомнений, что это за группа движется на выборы - и главное, зачем. Первополосный заголовок звучит так: «Команда губернатора идет на выборы побеждать». И в выступлении главы области эта мысль о командном подходе проходила красной нитью, была главным месседжем. Мол, мы все тут — одна большая команда, нам вместе предстоит работать на благо Псковской земли, продолжать начатое, реализовывать новые проекты, обеспечивать стабильность и развитие, и вы можете рассчитывать на поддержку региональной власти.

«Мы одна команда, цель которой - благополучие и процветание региона, достойная жизнь жителей. Уверен, мы справимся со всеми вызовами», - обратился к сидящим в зале Михаил Ведерников. А до этого он перечислил некоторые направления работы в районах — новый парк в Опочке, реконструкция набережной в Порхове, реконструкция уникальных цепных мостов в Острове и т. д. «В Псковском районе открывают свои двери новые детские сады, в Гдове построен новый дом», - продолжал Михаил Ведерников,

Кстати, что касается Гдовского района, то присутствовавший на форуме глава этого муниципалитета Юрий Павлов рассказал журналистам, что сделано районной властью вместе с губернатором и областной администрацией за последние два года и что в планах. 60 семей улучшили свои жилищные условия, идет ремонт второго этажа Гдовского музея, в 2019 году сдан новый пожарный пост в деревне Ямм. В 2022 году, как ожидается, сдвинется «вопрос с бородой» - по строительству новой школы в Гдове. В Смуравьево-2 появится социокультурный центр. «В районе приводятся в порядок дороги, финансирование увеличивается», - отметил Юрий Павлов, подчеркнув, что район живет и его развитие продолжается. Также глава муниципалитета отметил активную реализацию партийного проекта «Единой России» «Городская среда», по которому ремонтируются общественные территории и дворы.

Возвращаясь к выступлению губернатора, отмечу, что, по оценке Михаила Ведерникова, перед регионом стоит еще множество вызовов. «Весь мир столкнулся с пандемией, но команда "Единой России" стала первой, кто смог оперативно мобилизовать ресурсы помощи жителям и единственной, кто смог оказать помощь в таком объеме.

Команда единомышленников, которая прошла закалку этой весной, готова и дальше работать на благо региона.

Мы находим возможность привлечения финансирования работы ТОСов, поддерживаем местные инициативы. Мы набрали хорошую динамику, и важно сохранить этот темп, вовлечь новых сторонников в нашу работу», - сказал губернатор. После чего призвал собравшихся в оставшиеся до выборов дни проявить максимальную активность, а также - зафиксировать все просьбы и обращения граждан. «Этот список наказов станет общей задачей "Единой России", главным документом, которым мы будем руководствоваться в работе», - пояснил Михаил Ведерников.

И долго буду тем... полезен я народу

Если губернатор олицетворял собой готовое помогать муниципальным властям региональное руководство (и шире — «вертикаль власти»), то секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, выступавший модератором форума, - говорил от лица партии. «Партии президента», «партии ответственных людей» - и, как позиционирует себя ЕР на этих выборах в Псковской области, «партии полезных дел». Сам форум, кстати, так и назывался. Устроенная в вестибюле выставка плакатов на тему реализации партийных проектов была призвана проиллюстрировать, как меняется жизнь в районах.

Передав привет от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, Александр Козловский тут же обозначил одну из основных целей партии - быть максимально полезной людям.

«Только за единороссами так много полезных дел для ваших районов», - считает главный псковский единоросс. «Все остальные партии дружно нас критикуют, они это делают хорошо, а некоторые просто хорошо говорят, но не могут похвастаться конкретными делами: новыми дорогами, парками, ФАПами, детскими садами и площадками, волонтерским и патриотическим движением. Жители области видят усилия нашей партии в социальной сфере и бизнесе, видят, как вы щедро отдаете себя общественной жизни, чтобы сделать города и поселки более комфортными и безопасными».

«Итог нашей работы — миллионы рублей, вложенных в развитие Псковской области, и в этом заслуга губернатора и всех, кто сидит в этом зале. Часто мы слышим, что это не партпроекты, а средства бюджета, но те, кто так говорят, понимают, что именно губернатор обивает пороги, выбивая деньги для региона, именно депутаты Госдумы отстаивают интересы региона в комиссиях и комитетах, а депутаты областного Собрания принимают бюджет региона, а губернатор с главами реализует его», - подчеркнул Александр Козловский.

Близкие люди

За плечами спикера областного Собрания депутатов, заместителя секретаря регионального отделения партии Александра Котова - опыт работы главой района в Псковской области. Коренной стружанин, он возглавлял родной муниципалитет в конце 1990-х — начале 2000-х. Многих из коллег знает много лет, очень хорошо понимает и общие проблемы МСУ, и значение депутатов на уровне городских и сельских поселений.

«Это самый первый уровень публичной власти, это люди, к которым в первую очередь обращаются за помощью, это база, фундамент местного самоуправления», - пояснил Александр Котов. Он также подчеркнул: «Устоявшаяся десятилетиями система устроена таким образом, что решать проблемы наших избирателей оперативно, точно, и при этом эффективно расходуя средства, лучше всего – вместе.

У областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и, хорошо зная ситуацию, предложить самый быстрый путь к результату.

Это разноуровневое взаимодействие проверено временем, мы слаженно работаем не от выборов к выборам, а системно. Ежегодно областное Собрание депутатов рассматривает наказы и предложения, которые поступают в согласительную комиссию по проекту бюджета от глав районов и волостей. Федеральный закон о народном бюджетировании закрепил эту работу в правовых нормах. Применить его на практике нам с вами предстоит в самой короткой перспективе. Впереди у нас – кропотливая командная работа и продолжение начатых проектов».

По словам Александра Котова, команда «Единой России» в Псковской области - «это команда, которая может работать на результат – эффективно, четко и конкретно», и никто не в состоянии в одиночку решать даже самые маленькие проблемы. «Вместе мы можем и должны сделать жизнь в Псковской области лучше. В очередной раз оценкой наших усилий будет результат, который мы получим в сентябре. От того, насколько серьезно к этому заключительному этапу кампании отнесется каждый из нас, зависит процент и явки, и поддержки наших кандидатов», - сказал председатель областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения партии.

Выступления спикеров не были затянутыми и продолжались в общей сложности не более получаса, после чего состоялся концерт. Отмечу, что и до начала работы, и после нее участники партийного форума имели возможность встретиться со своими коллегами из других муниципальных образований, обсудить с ними ситуацию и перспективы. «Мы собираемся нашей командой, чтобы поделиться опытом с другими районами и перенять опыт у них, познакомиться, - рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин.

И тут же поделился с журналистами радостью: в прошлом году в районе построена новая школа на 500 мест, в этом - строится дом для расселения ветхого и аварийного жилья. «За 20 лет это первый дом, который строится в Дновском районе. Рассчитываем и дальше реализовывать партийные проекты, необходимые нашим гражданам», - поделился планами дновский глава.

Весьма созвучны этой мысли были и слова многих других участников форума. Общий их смысл: да, выборы очень важны, однако избирательные кампании проходят и заканчиваются, а жизнь продолжается. И очень важно — сделать так, чтобы она в городах и поселках становилась лучше. Вот, собственно говоря, ради этого и надо работать.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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