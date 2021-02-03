Блоги / Александр Савенко

День суда и День сурка

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Во вторник, 2 февраля, оппозиционер Алексей Навальный получил реальный срок. Московский суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил ему «условные» 3,5 года, назначенные ранее по «Делу Ив Роше», на 2 года 8 месяцев реального лишения свободы. Все последние недели «дело Навального» - тема №1 в масс-медиа, и закономерно, что практически сразу за решением суда последовало множество комментариев, схлестнулись представители диаметрально противоположных взглядов.

Многие, в том числе в нашей редакции, сочувствуют Алексею Навальному и видят в произошедшем политическую подоплеку. Однако давайте абстрагируемся от личных политических симпатий и антипатий и рассмотрим позиции сторон, плюсы и минусы различных групп. Сделать это необходимо потому, что тема, несомненно, становится главным дискурсом политического процесса.

«Козырей» со стороны сторонников режима и его противников выкладывается немало. Обозначу для начала несколько основных. Во-первых, сторонники власти предлагают подходить к приговору Навальному с точки зрения юридических норм, а не оценивать решение суда через призму политики. Они настаивают, что вопрос следует рассматривать чисто в правовом поле, дистанцировавшись от акций протеста, полемики вокруг снятого Навальным и Ко фильма о «президентском дворце» и т. д. Эта позиция базируется на необходимости четкого исполнения буквы закона. То есть: Навальный осужден за то, что не выполнял закон и за время условного срока совершил не менее десяти нарушений - причем, в течение всего 2020 года, а не только после отравления и во время нахождения на лечении в Германии. Дескать, и за меньшие прегрешения условно осужденным дадут реальный срок, а тут за целый букет - и подавно должны были дать. Эта позиция сейчас активно вносится в публичное пространство - через федеральные телеканалы и другие властные СМИ, соцсети, телеграм-каналы. Вне всяких сомнений, сдобренная изрядной порцией патриотизма, она найдет отклик у значительной части населения. Для широких неполитизированных слоев она будет притягательна, так как выглядит восстановлением справедливости: мол, почему простых россиян за подобное могут посадить, а оппозиционного политика - нет? Давайте уж по-честному...

Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Второй важный момент. По мнению экспертов, следствием «дела Навального» станет мобилизация порядком расслабившегося консервативного электората, прежде всего, представителей старшего поколения. Для этой группы факты поддержки Навального со стороны Запада (а около суда было множество машин иностранных посольств), а также разгула поддерживающей оппозиционера молодежи в столице после окончания суда и попыток устроить беспорядки (так это преподносят провластные СМИ) будут во многом определяющими. Всё это сплотит категорию, для которой главное - «наведение порядка», и будет способствовать ее приходу в сентябре на парламентские выборы. Напомню, что эта избирательная кампания открывает большой избирательный цикл: в первой половине 2020-х стране предстоит пройти так называемый «транзитный коридор» (если не всю эту дистанцию, то, как минимум, ее значительную часть, у находящегося за решеткой Алексея Навального не будет просто физической возможности участвовать в политических процессах. Говорю не про личное участие оппозиционера в каких-либо выборах, как мы понимаем, в сложившейся ситуации это исключено, а в целом - про возможность влияния на процессы).

В сентябре малоактивное в последние годы население после этой мобилизации должно прийти на избирательные участки - и проголосовать, «как надо» - за наведение порядка в стране и за конкретные системные партии.За «Единую Россию», КПРФ и другие партии - но никак не за несистемную оппозицию, уже хотя бы потому, что ни объединений навальнистов, ни отдельных представителей этой группы в бюллетенях для голосования не будет.

Тут уместно вспомнить события почти десятилетней давности, а именно неудачу партии власти на выборах в декабре 2011-го, волну протестов, после чего кому-то могло показаться: ну вот теперь-то всё будет по-другому, единороссы будут проигрывать, вся политическая система изменится. Однако вышло иначе - и если говорить о нашем регионе, то уже в марте 2012-го на муниципальных выборах партия власти уверенно победила. После событий на Болотной маятник общественных настроений качнулся в другую сторону.

Всё это я к тому, что ошибка оппозиции, которая уже заявляет о наступившем переломе, принципиальном изменении в обществе и т.д., заключается в том, что противники режима ориентируются на миражи, выдают желаемое за действительное, возможно, сами начинают верить в свои пропагандистские клише. При этом и партии власти не стоит почивать на лаврах. Налицо рост протестных настроений, хотя они и не носят в настоящее время какого-то глобального характера. Однако бессимптомно это явление не пройдет, тем более, есть множество интересантов, готовых «раскачивать лодку» на протяжении всего избирательного цикла.

Так или иначе, почти все основные политические силы, за исключением разве что «Единой России», заинтересованы в продолжении протестной активности. Они понимают, что это ослабляет систему, отвлекает внимание властей, дает оппозиции дополнительные шансы - в этой мутной воде можно что-то поймать, в том числе во время выборов.

Теперь о козырях несистемной оппозиции. Несомненно, Алексей Навальный становится в глазах людей жертвой, а, как известно, жертв в России любят и жалеют.

Одно дело - когда Навальный (или, как его с подачи Владимира Путина многие стали называть, «пациент берлинской клиники») находился в Германии в статусе «гостя канцлера», встречался с западными политиками и, как полагают некоторые, контактировал с иностранными спецслужбами. Совсем другое дело - когда политик бесстрашно возвращается на Родину и его тут же отправляют за решетку. В итоге многие, даже не разделяя взглядов оппозиционера или вообще не зная, за что он «топит», начинают ему сочувствовать, совершенно справедливо считая, что происходящее на наших глазах негативно сказывается на всем политическом процессе - и вообще хотелось бы думать, что истории про политзаключенных - это из нашего темного прошлого, но никак не из настоящего и будущего.

Может, это и не совсем корректное сравнение - но вспомним «Пусси Райт». Многие наши люди, поначалу возмутившись из-за акции в храме и оценив ее как «шабаш», затем стали сопереживать «бедным и глупым девушкам», получившим реальные сроки. Так примерно и здесь.

Другой момент, на который многие обращают внимание и который наверняка будет использовать оппозиция, - это жесткие насильственные действия правоохранительных органов вечером 2 февраля в Москве после завершения суда. Спрашивается, зачем так жестко разгонять участников мирных протестов и тем самым наступать на старые грабли? Как показывает практика, ни к чему хорошему такие действия не приводят. Приведу мнение известного журналиста, главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова: «Общий уровень жестокости был абсолютно не оправдан. Никакой опасности люди, которые ходили по Москве, не представляли ни для других москвичей, ни для витрин, автомобилей. Это вам не Black Lives Matter. Не били, не жгли, не толкались, не воевали и даже очень мало ходили по проезжей части. Ну, они кричали «Свободу!». А что они должны были кричать - «Неволю», что ли?»

Так или иначе, кейс Навального, разумеется, никуда не денется, возможно, пройдут новые протестные акции, многое еще впереди, в том числе в рамках грядущей парламентской кампании, и уж точно эта история наверняка еще долго будет активно обсуждаться.

Смотрите также Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе

К разочарованию одних (прежде всего, участников акций несистемной оппозиции) и к радости других (тут речь о сторонниках режима), период, когда развивалась вся эта история, не стал временем глобальных изменений и тектонических сдвигов. Да, «дело Навального» было темой №1 в масс-медиа, во многих городах России (в том числе в Пскове и Великих Луках) состоялись несанкционированные акции протеста, прошли массовые задержания их участников, возбуждены уголовные и административные дела, всё это так - однако о каком-то, ранее невиданном, сверхмассовом протесте говорить не приходится.

О причинах можно спорить - и список возможных доводов будет долгий: отсутствие социально-экономической базы для протестов, неоднозначное отношение к фигуре самого Навального, призывы властей не участвовать в несанкционированных акциях, та самая жесткая реакция силовиков, неактуальность содержания протеста народным чаяниям, а еще страх, овладевший многими соотечественниками за годы закручивания гаек, и т.д.. Как бы там ни было, протест не стал массовым, идеи не завладели умами миллионов, и на улицы они не вышли.

А те акции, которые прошли, не помогли - выдвигаемые протестующими требования ожидаемо никто не выполнил - да и по-другому, наверное, быть не могло. Не в привычках российской власти - реагировать на требования улицы, тем более, если они поддерживаются другими государствами.

Смотрите также Настоящих буйных мало

Кроме того, можно вспомнить все прежние акции навальнистов - и здесь, поскольку речь пойдет о событиях уже достаточно давних - 2017-2018 годов, возьму подсказку - обращусь к прошлогодней беседе Алексея Навального и Егора Жукова в эфире федерального «Эха». Итак. Митинги 26 марта и 12 июня. Цель: вынудить власть начать расследование против на тот момент еще премьер-министра Дмитрия Медведева. Цель не достигнута. Митинг 7 октября. Цель: вынудить власть освободить Алексея Навального из-под административного ареста. Цель не достигнута. Митинг 28 января. Цель: популяризация бойкота выборов. Цель не достигнута. Митинг 5 мая. Цель: отставка президента Владимира Путина. Цель не достигнута. Митинг 9 сентября. Цель: отмена пенсионной реформы. Цель не достигнута. Митинг 27 июля. Цель: регистрация независимых кандидатов на выборы в Московскую гордуму. Цель не достигнута. Как вывод собеседника Навального: все эти акции, мало приблизившие оппозицию к достижению целей, представляли из себя митинги из категории «покричали - и разошлись», когда организаторы давали людям место, в котором они должны собраться, но при этом каждый раз не давали четкой стратегии действий.

В итоге ни одна поставленная цель этими митингами не достигалась, что можно было и так изначально предположить, потому что без стратегии действий люди ничего сделать не могут.

Ну вот, собственно, всё это можно было наблюдать и в конце минувшего января. Разумеется, с той принципиальной разницей, что в этот раз сам Навальный находился в «Матросской тишине», многие активисты были задержаны, а некоторые находились за пределами страны. Как высказался вчера в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове яблочник Лев Шлосберг, «в Пскове нет ни одного организатора протеста, все они сегодня находятся за пределами страны, в эмиграции».

Что до ведущихся сейчас некоторыми представителями оппозиции разговоров о том, что в России кардинально изменились общественные настроения, «страна пробудилась и у народа открылись глаза», - то это либо политическая наивность, либо голимая пропаганда. Буквально вчера в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Лев Шлосберг, отвечая на мои вопросы об основании для подобных утверждений, заявлял, что «он знает»: мол, в России сейчас меняются общественные настроения, страна входит в точку, когда могут начаться серьезные политические перемены. Показательно, что до этого, в одном из публичных выступлений, Лев Шлосберг и вовсе заявил: «Вышел один из ста. Или один из двухсот. А поддерживают сто. Ну сто из двухсот. Половина! Путин становится политическим меньшинством в общественном мнении». Естественно, никаких количественных показателей в основе подобных заключений нет, и сами представители оппозиции это признают, естественно, с уточнением «к сожалению». Со Львом Шлосбергом в чем-то можно согласиться, но не с этим точно. Делать подобные заявления - это всё равно что утверждать: к Новому году в Пскове начнут расти пальмы.

Смотрите также Никогда такого не было - и вот опять

В целом, всё очень быстро вернулось к привычному состоянию. И это для многих стало неожиданностью, ведь еще недели полторы назад появилось ощущение, что есть какая-то движуха, реально в обществе происходит что-то новое, появились какие-то предчувствия и показалось, что протестное движение может пойти в рост. Однако протест очень быстро вернулся в свое привычное состояние, всё стало похоже на то, что было прежде. Возникло ощущение дежавю. И это не только мое наблюдение - в последние дни об этом говорили многие, сравнивали ситуацию с тем, что мы уже неоднократно наблюдали за последние 10 лет. Само определение дежавю прозвучало не раз, от самых разных людей - от вовлеченного в события псковского яблочника, в общем-то оторванного от российской реальности публициста, депутатов - представителей партии власти и др.

Всё это мы видели, и не один раз. Как говорилось в киношедевре, один бежит, другой догоняет - таковы непреложные законы жанра.

Что меняется-то? - судя по комментариям, многие не чувствуют никакого эмоционального подъема, испытывают то самое дежавю. И теряют интерес. Собственно, по акции 31 января в Пскове это было заметно. На нее собралось значительно меньше (в несколько раз) людей, чем было всего неделю назад, 23-го.

Смотрите также В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО

Кроме того, не было видно лидеров этого протеста. Ощущалась общая неорганизованность - пришли в Летний сад, постояли, кого-то задержали полицейские, другие прошествовали в сопровождении правоохранителей на площадь Ленина, постояли там - разошлись, и всё. И неудивительно, что многие, прежде всего молодые - тех, кого некоторые поспешили записать в «новые лица» протеста - на акцию 31-го уже не пришли. Активность идет на спад, однако можно прогнозировать, что полностью она не исчезнет, конечно. Будет присутствовать, а жарче станет ближе к осени, когда будет проходить кампания по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Подготовка к ним уже началась. На минувшей неделе прозвучали новые заявления. Так, губернатор Михаил Ведерников объявил, что готов возглавить список «Единой России» - в том случае, если такое предложение ему поступит. Никакой неожиданности в этом нет - ПЛН уже писала о том, что список ЕР на выборах могут возглавить губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и спикер регионального парламента Александр Котов.

Смотрите также Задачник для партии власти

Тем временем псковские «либерал — демократы» назвали имя лидера своего списка кандидатов на выборах в областное Собрание — и это, разумеется, Жириновский. Это многолетняя традиция — партийный вождь в качестве «паровоза» потянет ЛДПР на очередные выборы.

Псковские коммунисты собираются усилить пропаганду, а с кандидатами на выборы и новым руководством обкома — определятся уже весной: отчетно-выборная конференция назначена на 13 марта.

Между тем стартовал процесс объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За будущее». Тут интересно, сумеет ли главный псковский эсер, депутат гордумы Олег Брячак сохранить лидерство или же кто-то из новых однопартийцев — «патриотов» или прилепинцев - попытается его подвинуть.

Что до яблочников, то именно они сейчас пытаются увязать протестную повестку с осенними парламентскими выборами, и руководитель регионального «Яблока» Лев Шлосберг, что тот Карнеги, показав нечто плохое — тут же демонстрирует, как это можно исправить. Только выборы, избрание своих представителей в законодательные органы — и «так победим!»

На фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте Льва Шлосберга

Другое дело, что непоследовательность самого яблочника в плане участия в несанкционированных акциях и ставший уже мемом его «поход в пиццерию», вновь дали повод говорить о «двойных стандартах». Кстати, в этом месяце Лев Шлосберг может отпраздновать 25-летие своего бессменного лидерства в псковском «Яблоке». Для примера: по памяти, за эти годы в областном отделении «Единой России» (хотя эта партия появилась значительно позже) сменилось 6 руководителей, в ЛДПР - семеро региональных партийных координаторов, в КПРФ - четверо первых секретарей. И только в «Яблоке» четверть века бессменно правит Лев Маркович, убежденный демократ, принципиально выступающий за сменяемость власти.

И последнее. Так совпало, что приговор Алексею Навальному выносили 2 февраля, когда отмечается День сурка. Понятно, что я сейчас не про заокеанский праздник, когда по поведению подопытного грызуна янки прогнозируют, как долго им ждать весны. Я о другом. День сурка, благодаря одноименному американскому фильму, - это всем известное выражение, которое означает день, проходящий совершенно одинаково - в переносном значении так говорят о жизни, когда она совсем не меняется, и каждый день происходят одни и те же события. Возможно, День сурка следовало бы сделать профессиональным праздником российских политиков. И вот в этот день в суде выносилось решение относительно участи оппозиционера. Есть в этом определенная символичность. И как я уже сказал, в целом у многих сейчас возникшее ненадолго ощущение некой новизны сменилось привычным ощущением того, что всё вернулось на наезженные рельсы. Так что, возможно, это только кажется, что сегодня наступило третье, а на самом деле листок календаря не сорван.

Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы, слухайте «Эхо» и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.