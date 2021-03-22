Политика

Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи

Против массовой политизации молодежи высказался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин. Свою позицию на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя новый региональный закон о молодежной политике, который планируется рассмотреть на предстоящей сессии регионального парламента. Основным посылом документа является создание условий для развития молодежной политики.

«Молодежь - наше будущее и, конечно, мы должны как можно больше доверять и делегировать ей полномочий. В то же время я не сторонник массовой политизации общества, в том числе молодежи. Мне кажется, всему свое время», - полагает гость студии.

По его мнению, для молодых людей ранний приход в политику не всегда имеет позитивный эффект, хотя, безусловно, бывают и исключения. «У нас есть Молодежный парламент при Псковском областном Собрании. В него входят молодые люди с активной гражданской позицией, которым нравится заниматься общественной работой. Образно говоря, это наша скамейка запасных: наверняка, кто-то из них в перспективе сможет стать грамотным руководителем или представлять интересы граждан в законодательных органах власти различного уровня. Конечно, мы будем поддерживать таких молодых людей», - пояснил Юрий Сорокин.