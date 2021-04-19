Политика

Олег Брячак о послании президента: Мы услышали о проблемах, которые видим в нашем регионе

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое прозвучало сегодня, 21 апреля.

«Мне очень понравилось то, что наш президент глубоко в курсе всех проблем, которые существуют на сегодняшний день в стране, - отметил Олег Брячак. - В послании он называет эти проблемы, не уходит от них и тут же предлагает пути решения. То, что мы видим здесь, у нас в регионе, и так далее, тоже услышали в послании президента. Например, наши врачи не успевают физически оказать помощь всем больным коронавирусом, недостаточно оперативно делается диагностика, поэтому мне очень понравилось, что будут развернуты мобильные диагностические комплексы во всех регионах, в том числе и в нашем, что также поможет укреплению здоровья населения и его сохранению».

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«Также меня порадовало то, что вводится ряд социальных льгот, единовременные выплаты, компенсация 20% тем, кто путешествует по нашей стране, чтобы люди могли ездить в отпуска, в санатории и так далее», - продолжил депутат.

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Кроме того, президент подчеркнул, что планируется поддерживать экономическую сферу, отметил Олег Брячак. «Понравилось, что предприниматель - это созидатель. Если предприниматель свои дивиденды, прибыль вкладывает в свою страну, грубо говоря, развивая бизнес на территории своей страны, это будет поощряться государством. Это тоже очень здорово, чтобы люди не выводили деньги куда-то за границу, а развивали нашу экономику», - поделился он своим мнением.

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Депутат обратил внимание и на то, что президент похвалил парламентские партии за конструктивный диалог. «За то, что в непростых условиях работаем на благо нашего государства, на благо укрепления нашего государства, на то, чтобы государственный строй был незыблем. Это тоже для меня очень приятно», - добавил Олег Брячак.