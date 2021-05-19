Политика

Дистанционное голосование на выборах в Псковской области применят в 2022 году

Дистанционное электронное голосование будет частично применено в Псковской области на выборах в 2022 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он напомнил, что с 12 по 14 мая в России проходило тестирование системы дистанционного электронного голосования. В общей сложности в тестировании на территории Псковской области приняли участие 7 977 избирателей, что составляет 67,85% от общего количества поданных заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Всего же было подано 11 757 заявлений.

«В принципе, избиратели активно голосовали, и самое большое количество проголосовавших было зафиксировано 12 мая — сразу 43%. Это те избиратели, которые ждали ДЭГ и хотели протестировать систему», - уточнил Игорь Сопов.

В целом, система, по его мнению, справилась с задачей, хотя были сбои. «Например, некоторые избиратели не смогли проголосовать, потому что система не отобрала их заявления и им пришло письмо, что они не могут проголосовать. Были моменты, когда люди не могли завершить процесс голосования», - сказал председатель облизбиркома, добавив, что избирателей, которые не смогли выразить свое мнение по техническим причинам, было совсем немного - примерно 4% от числа принявших участие в тестировании.

Все ошибки, выявленные в ходе тестирования системы ДЭГ, по его словам, будут проанализированы. «Система будет совершенствоваться. Очень важно выявлять ошибки и над ними работать», - заметил гость студии.

Кроме того, Игорь Сопов отметил, что большая часть участников тестирования системы ДЭГ голосовала по смартфонам, «то есть, по сути, люди голосовали на ходу и на бегу».

«Планируем, что в 2022 году мы попробуем частично применить эту систему в Псковской области, чтоб дать возможность избирателям проголосовать не только, придя на участок или вызвав участковую комиссию на дом, но и дистанционно», - заключил председатель облизбиркома.