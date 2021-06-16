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Экс-руководителю псковского отделения «‎Родины» продлили срок содержания под стражей‎

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам следственной части следственного управления МВД России по Псковской области о продлении сроков содержания под стражей экс-руководителю Псковского регионального отделения партии «Родина" Константина Вилкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского суда.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под стражей на 1 месяц и 14 дней до 1 августа включительно. Решение не вступило в законную силу. Оно обжаловано защитником.

Как сообщалось ранее, в отношении Константина Вилкова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органы предварительного следствия обвиняют бывшего руководителя регионального отделения «Родины» в том, что он совершил деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения (пункт «б» части 2 статьи 241 УК РФ). Суд, с учетом обстоятельств дела и личности обвиняемого, пришел к выводу о целесообразности такой меры пресечения, находя обоснованным вывод следствия о том, что Константин Вилков, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.