Политика

Апелляционный суд признал законным снятие Льва Шлосберга с выборов в Госдуму

Первый апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Льва Шлосберга на решение Московского городского суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы России по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, суд отказал в требовании о привлечении Центральной избирательной комиссии РФ для дачи заключения по делу и в ходатайстве об истребовании результатов проверки Минюста России его кандидатуры. «Суд отказал в ходатайстве о направлении в Конституционный Суд запроса о конституционности применения норм об ограничении пассивного избирательного права с обратной силой. Суд отказал в допуске партии «Яблоко» к участию в деле в качестве заинтересованного лица», - сообщил он.

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Решение суда Лев Шлосберг считает необоснованным и незаконным. «Оно будет обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд РФ в течение пяти дней», - добавил политик.