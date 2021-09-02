Политика

Либерал-демократы довели программу партии до жителей Пыталовского района

Псковские кандидаты от ЛДПР продолжают поездки по городам и поселкам области. В их числе - кандидат в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва по одномандатному округу №148 Антон Минаков, кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко и Алена Васильева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, сразу несколько встреч с избирателями состоялось во время поездки в Пыталово. На улицах города кандидаты от ЛДПР рассказывали о программе партии, раздавали информационные бюллетени и разрешенные во время проведения предвыборной кампании сувениры: кепки, ручки, линейки и так далее.

Серьезные проблемы были затронуты на встрече в таможенном терминале. Одна из главных – медицинская: вот уже несколько лет пыталовцам приходится ездить в соседний Остров только потому, что не хватает своих врачей. Еще одна проблема жителей поселка - отсутствие работы. Молодые люди уезжают в другие города и области в поисках достойной зарплаты.

Кандидаты в депутаты взяли все озвученные проблемы и жалобы «на карандаш» в целях последующей отработки.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»