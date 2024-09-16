Политика

Владимир Сорокин возглавил Собрание депутатов Порховского округа первого созыва

Председателем Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва стал Владимир Сорокин, а его заместителем — Ангелина Виткина. Их выбрали в ходе тайного голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Порховского района.

Фотографии: администрация Порховского района

17 сентября в актовом зале администрации района состоялась организационная сессия Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва. Основной темой сессии стало обсуждение вопросов, связанных с организацией работы Собрания и его структурой. Депутаты избрали председателя, заместителя и секретаря, а также определили состав постоянных комиссий. По традиции, сессию вел старейший депутат — Николай Борисов.

В завершение сессии глава района Юрий Семенов поздравил депутатов с избранием и поблагодарил за их готовность работать на благо Порховского района, выразив уверенность, что новый состав Собрания справится с поставленными перед ним задачами.

Напомним, 17 сентября организационные сессии прошли во всех пяти окружных собраниях, сформированных по итогам выборов, прошедших с 6 по 8 сентября в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах.

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