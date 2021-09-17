Политика

Молодежная УИК впервые работает на выборах в Псковской области

Впервые на выборах в Псковской области работает молодежная участковая избирательная комиссия. Она состоит из 11 членов с правом решающего голоса, чей возраст — до 35 лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Статус молодежной УИК имеет избирательный участок №78 города Пскова, он находится на улице Труда, 49а. С 2013 года эта УИК находилась в здании Молодежного центра на улице Максима Горького, в ней работали его сотрудники, но в этом году появилась идея сделать комиссию, полностью состоящую из молодежи.

«В 2013 году Молодежному центру предложили взять работу в УИК №78, основная масса членов комиссии - бывшие и действующие сотрудники Молодежного центра», - пояснила секретарь УИК Лариса Егорова. Первый избиратель пришел на участок уже в 7.50. Это был бывший председатель этой участковой избирательной комиссии Виктор Рулев.

Сегодня, 17 сентября, УИК посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального избиркома Игорь Сопов и исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.



О работе участка прибывшим рассказал председатель УИК Сергей Бухаров. «Комиссия работает не первый год, ребята опытные, все работают профессионально»,- заметил он.



Михаил Ведерников поинтересовался, сколько человек уже проголосовали на участке. По состоянию на 11.15 это было чуть более 100 человек. Глава региона отметил, что это хороший показатель. Он добавил, что на участке, где он проголосовал сегодня утром, на выборы пришли на тот момент только порядка 18 человек.



Напомним, голосование на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание началось сегодня в 8.00. Оно будет идти три дня - до 20.00 19 сентября.