Политика

Появились первые данные о числе проголосовавших в районах Псковской области

В Бежаницком районе проголосовало около 10% избирателей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 17 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области во время видео-конференц-связи с районами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя Избирательной комиссии региона Сергей Кулаков отметил, что на всех избирательных участках организовано видеонаблюдение. Голосование проходит гласно и открыто, кандидаты могут наблюдать за ходом голосования. Он пообщался с представителями нескольких районов, расспросив их, как проходит голосование.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев сообщил, что «все идет нормально». Все 18 участковых избирательных комиссий приступили к работе. На каждом участке присутствуют наблюдатели. Все комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«На мой взгляд, голосование в первый день идет активно», - отметил Сергей Михеев. По предварительной информации, в районе порядка 10% избирателей в первый день реализовали свое избирательное право. Также Сергей Михеев добавил, что голосование проходит «без нервозностей и отрицательных явлений».

Аналогичная ситуация в других районах. В Усвятском районе проголосовали порядка 6,5% избирателей, в Пустошкинском - около 5% избирателей.

Сергей Кулаков поблагодарил всех и выразил надежду, что избирательная система Псковской области готова к трехдневному голосованию, все пройдет без замечаний и нарушений.