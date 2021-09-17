Политика

Глава Пскова призвала горожан подойти к выборам взвешенно и ответственно

Глава Пскова Елена Полонская проголосовала на выборах в региональный парламент и Госдуму на избирательном участке, расположенном в школе №4. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото: пресс-служба ОМСУ

«Проголосовать на выборах - это не просто важный долг, а право каждого из нас. Нам еще многое предстоит сделать. Поэтому очень важно сохранять набранный темп, чтобы с каждым годом Псков становился более благоустроенным и комфортным. Очень важно избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашего города, нашего региона и всей России», - подчеркнула Елена Полонская.

Глава города призвала всех псковичей подойти к выборам взвешенно, ответственно и проявить во время выборов свою гражданскую позицию и активность.