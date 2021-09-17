Политика

Более 170 волонтеров задействовано при проведении выборов в Псковской области

Более 170 волонтеров задействовано при проведении выборов в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева 17 сентября в инфоцентре Избирательной комиссии региона.

168 добровольцев задействованы на 56 избирательных участках. Они дежурят посменно для помощи маломобильным гражданам. По словам Алеси Михачевой, эта категория людей приходит на участки в определенное время. Добровольцы помогают им подняться на участки, они могут помочь в соблюдении масочного режима или оказать помощь работникам избирательных комиссий.

Кроме того, волонтеры задействованы в работе штаба общественного наблюдения. С 8.00 до 20.00 они оказывают помощь в проведении термометрии, следят за соблюдением масочного режима.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что на этих выборах вся Россия голосует в течение трех дней, и у избирательных комиссий очень много сопутствующей работы, с которой помогают добровольцы.

Игорь Сопов обратил внимание, что волонтеры активно помогли в населенных пунктах во время голосования по Конституции РФ в 2020 году. Председатель избирательной комиссии выразил благодарность за оказанную поддержку.