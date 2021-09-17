Политика

Игорь Сопов реализовал свое избирательное право на УИК в Пскове

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов проголосовал на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Игорь Сопов реализовал свое избирательное право на УИК №78 города Пскова.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.

Сегодня, 17 сентября, в 8.00 открылись 609 избирательных участков. По состоянию на 8 утра 17 сентября в Псковской области зарегистрировано по федеральному округу 517 тысяч 3 избирателя, по выборам в Псковское областное Собрание депутатов - 514 тысяч 607 человек. Все избиратели имеют право принять участие в выборах.