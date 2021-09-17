Политика

Молодежь и пожилые избиратели активно голосуют в Псковской области. ФОТО

Молодежь и пожилые избиратели активно голосуют в Псковской области на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента сегодня, 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, впервые голосующие молодые люди пришли на избирательные участки №288 и №244. Молодежь исполнила свой гражданский долг и на участках №№370, 571.

На выездном голосовании УИК №457 также впервые проголосовал молодой человек.

Выездное голосование проходит в присутствии наблюдателей.

Избирательные участки псковичи продолжают посещать целыми семьями, некоторые идут с детьми. К примеру, будущего маленького избирателя заметили на УИК №59.

Активно голосует и пожилое поколение. В ходе выездного голосования, проведенного УИК №561, свой голос отдал 92-летний избиратель, а на участок №181 пришел 83-летний мужчина.

С музыкой в исполнении оркестра на выборы пришли военнослужащие (избирательные участки №№239 и 240).

Кроме того, жители региона приходят на избирательные участки с домашними питомцами, как, например, в Пушкиногорском районе, или же встречают с кошками членов участковых комиссий в ходе выездного голосования.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

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Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.

Сегодня, 17 сентября, в 8.00 открылись 609 избирательных участков. По состоянию на 8 утра 17 сентября в Псковской области зарегистрировано по федеральному округу 517 тыс. 3 избирателя, по выборам в Псковское областное Собрание депутатов - 514 тыс. 607 человек. Все избиратели имеют право принять участие в выборах.