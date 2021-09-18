Политика

В пяти районах Псковской области рассказали о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы

О ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания рассказали представители Великолукского, Новосокольнического, Печорского, Дновского, Красногородского районов. Как сообщает из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области 18 сентября корреспондент «МК в Пскове», доклад состоялся в режиме видео-конференц-связи.

Первым слово взял глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Отвечая на вопрос председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, он сообщил, что сегодня в районе дует очень сильный ветер. Однако избирательные участки стихия не затронула. «Вся кампания проходит без жалоб. Работаем в штатном порядке», - заключил он.

«Все в штатном режиме. Все избирательные участки работают. Даже если есть жалобы, мы разбираем их», - в свою очередь отметила председатель ТИК Великолукского района Олеся Егорова.

Председатель ТИК Новосокольнического района Ирина Зуева рассказала о том, что в муниципалитет приехала бригада наблюдателей, которые заходят на участки и следят за выборным процессом. «У нас наблюдатели ведут себя хорошо. У нас не очень хорошо себя ведут кандидаты от некоторых партий – разъезжают по некоторым участкам, готовятся к завтрашнему дню», - заметила председатель территориальной избирательной комиссии, пояснив, что таких кандидатов двое – они путешествуют парой, пытаются посмотреть списки, смотрят, кроме того, пломбы на ящиках с бюллетенями.

Председатель ТИК Печорского района Нина Круглова тоже сообщила о том, что наблюдатели работают и в населенных пунктах под Печорами. Она также уточнила, что в муниципалитет прибыли трое международных экспертов.

«Сегодня у нас были эксперты из Испании и Германии – они посетили три избирательных участка. Испанец постоянно мерзнет, русская осень кажется ему холодной. Мы их встретили, представили им членов участковой избирательной комиссии. Они посмотрели. На прощание они сказали, что очень довольны», - поделилась она.

Наконец, взявший слово глава Дновского района Михаил Шауркин отметил, что и на территории его муниципалитета голосование проходит «в штатном режиме». «Все спокойно. На 15 часов на выборах в депутаты Государственной Думы проголосовало 2 тысячи с лишним человек. Всего по избирательному округу № 8 проголосовало более 10 тысяч человек», - поделился он статистикой..

Председатель ТИК Красногородского района Раиса Федорова добавила: «Настроение у нас хорошее, избиратели также приходят в хорошем настроении, конфликтных ситуаций не возникает».

«Когда новостей из районов нет, мы понимаем, что все идет своим чередом», - резюмировал в свою очередь председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.