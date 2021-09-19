Политика

Более 300 находящихся в СИЗО избирателей проголосовали в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совершил рабочую поездку в Палкинский и Печорский районы в субботу, 18 сентября. Здесь он ознакомился с ходом голосования на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

При посещении избирательных участков помимо мер безопасности по противодействию распространению коронавируса, которые обеспечивали для всех избирателей члены участковых комиссий, особое внимание он обратил на правильность выдачи бюллетеней избирателям, а также их сохранность в ночной период.

Во второй день голосования, как отметил Дмитрий Шахов, в тех комиссиях, что он посетил, явка избирателей была чуть меньше, чем в первый день. При этом активно голосуют и граждане России, временно находящиеся в Псковской области, но имеющие место жительства в иных регионах страны, заметил он.

Некоторые избиратели и наблюдатели, с которыми побеседовал региональный омбудсмен, высказали пожелания, чтобы выборы проходили в один день. Они пояснили, что однодневные выборы - это уже привычная традиция.

Также Дмитрий Шахов обратил внимание, что на избирательных участках в день выборов празднично и работают буфеты, проходят концерты и многие другие мероприятия для людей, пришедших голосовать.

Особое внимание со стороны уполномоченного по правам человека уделялось беседам с наблюдателями об их работе на избирательных участках, а также действиях по контролю за соблюдением всех установленных законодательством России избирательных процедур. В частности, Дмитрий Шахов обсудил с наблюдателями обеспечение сохранности бюллетеней после закрытия избирательных участков. По завершении второго дня голосования региональный омбудсмен вместе с наблюдателями на одном из избирательных участков в Печорском районе проконтролировал правильность ведения учета надомного голосования, а также упаковку бюллетеней в специальный сейф-пакет.

Каких-либо существенных нарушений в районах, которые посетил Дмитрий Шахов, не выявлено. Все процедуры, установленные избирательным законом, члены комиссий добросовестно выполняли, обеспечивая гласность на участках и возможность для наблюдателей вести фото- и видеосъемку и контролировать сохранность бюллетеней, заверяя своими подписями вместе с членами УИК сейф-пакеты, констатировал омбудсмен.

Наблюдение за ходом двухдневного голосования сформировало у омбудсмена мнение о избыточности ряда процедур, установленных законом. Так, по мнению Дмитрия Шахова, не совсем оправдано на тех участках, где есть круглосуточное видеонаблюдение, вынимать и упаковывать в сейф-пакеты использованные бюллетени. Проще и удобнее как раз запечатать ящик для голосования и заверить его опечатывание не только членами комиссии, но и наблюдателями, сделать видео и фото. Он считает, что это позволит сэкономить время членов УИК, учитывая, что в эти выборы их нагрузка увеличилась в три раза, а выполняют они свою миссию на общественных началах. Также это позволит сэкономить финансы, которые идут на изготовление сейф-пакетов. Тем более, там, где установлены КОИБы, таких процедур не предусмотрено, добавил уполномоченный.

«В период распространения новой коронавирусной инфекции федеральным органам власти стоит улучшить социальные гарантии членов УИК, например, установив в законе дополнительное страхование жизни и здоровья членов участковых и территориальных избирательных комиссий, поскольку не исключены случаи заражения COVID-19», - отметил также Дмитрий Шахов.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что реализовать свое избирательное право смогли и все граждане России, которые еще не осуждены и содержатся в следственных изоляторах УФСИН России в Пскове и Великих Луках. Здесь своим конституционным правом воспользовались более 300 человек. Избирательные комиссии создают условия для голосования и для тех граждан России, кто содержится по решению суда под домашним арестом.

Дополнительно со стороны Дмитрия Шахова и его сотрудников проводится круглосуточный мониторинг за ходом голосования на избирательных участках Псковской области при помощи видеонаблюдения на специальном портале для региональных омбудсменов России, подчеркнули в пресс-службе омбудсмена.