Владимир Кузь сделал свой выбор 19 сентября

Заместитель директора «СпецДор 60» Владимир Кузь отдал свой голос на выборах депутатов в Госдуму и Псковское областное Собрание сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Свое избирательное право Владимир Кузь реализовал на участке, который находится в помещении Псковской объединенной технической школы РОСТО на улице Яна Райниса, 41.
Напомним, 19 сентября в Псковской области идет основной день голосования на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.