Политика

Игорь Иванов отдал свой голос на выборах в Госдуму и областное Собрание

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, региональный парламент и в органы местного самоуправления муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Выполнил свой гражданский долг! Отдал свой голос в последний день голосования по месту регистрации в городе Пскове, на избирательном участке в родной школе №22. Выбор сделал в пользу стабильности и развития! Все на выборы! Кто голосует, у тех есть моральное право спрашивать с органов власти за те инициативы, обещания, которые давались в период предвыборной агитации», - подчеркнул Игорь Иванов.

В областной профсоюзной организации добавили, что выборы – один из наиважнейших политических процессов, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие страны. «Зависит наше будущее и наших детей. Поэтому обязанность каждого в эти дни – прийти и сделать свой выбор. Большинство активных избирателей Псковской области уже посетили избирательные участки и сделали свой выбор», - отметили в Псковском облсовпрофе.