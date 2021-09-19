Игорь Иванов отдал свой голос на выборах в Госдуму и областное Собрание

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму, региональный парламент и в органы местного самоуправления муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
В областной профсоюзной организации добавили, что выборы – один из наиважнейших политических процессов, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие страны. «Зависит наше будущее и наших детей. Поэтому обязанность каждого в эти дни – прийти и сделать свой выбор. Большинство активных избирателей Псковской области уже посетили избирательные участки и сделали свой выбор», - отметили в Псковском облсовпрофе.