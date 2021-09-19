Политика

Дмитрий Шахов: Трехдневное голосование тяжело осваивается политическими партиями

«Выборы показали, что трехдневное голосование тяжело осваивается политическими партиями, у многих иссяк набор наблюдателей», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов 19 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области. Поэтому, по его словам, многие партии принимают решения через членов участковых комиссий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также Дмитрий Шахов по итогам посещения участковых избирательных комиссий в Пскове и районах области выразил мнение, что титанический труд членов комиссий должен быть отмечен. «Три дня работы по 14 часов - непростое мероприятие для любого человека», - сказал он.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание, что члены участковых избирательных комиссий хорошо владеют законодательством о том, как сохранить тайну голосования и соблюсти процедуру по сохранности бюллетеней - это одна из основных тем, которая волновала избирателей.

Проведение голосования в период коронавирусной инфекции налагает дополнительные требования и обязательства. По словам Дмитрия Шахова, в большинстве УИКов, которые удалось посетить, достаточно добросовестно члены комиссии и посетители соблюдали требования безопасности.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что грубых нарушений законодательства, которые могли бы поставить под сомнение проведение выборов, не выявлено. Он также призвал активнее использовать КОИБы как средство защиты от вброса бюллетеней.