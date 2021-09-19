Политика

Псковский омбудсмен обсудил ход выборов с иностранными экспертами

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов обсудил ход голосования на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов с иностранными экспертами сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Сегодня завершается важное событие для всей России и Псковской области в частности, поскольку наш регион избирает высший орган законодательной власти. Кроме того, жители Куньинского и Новосокольнического районов выбирают глав муниципалитетов. Фактически мы определяем, кто будет у власти в регионе в ближайшие годы», - рассказал иностранным экспертам Дмитрий Шахов.



Он пояснил, что одна из основных его задач как омбудсмена - обеспечить избирательное право граждан, которые голосуют на дому по состоянию здоровья или по другим причинам. «Также мы предоставляем право проголосовать тем, кто находится под следствием. Те, кто уже осужден за какие-либо преступления, в России не имеет права участвовать в выборах. Мне известно, что в разных странах Евросоюза по этому вопросу существуют различные мнения и практики, однако мы в данном случае руководствуемся Конституцией России», - подчеркнул уполномоченный по правам человека.



Эксперт из Испании Фернандо Морагон поинтересовался, были ли жалобы со стороны избирателей за прошедшие дни. Омбудсмен ответил, что жалоб на нарушение избирательных прав к нему не поступало - он лишь консультировал псковичей, проживающих в других регионах, касательно того, как они могут проголосовать.



Дмитрий Шахов также отметил, что обращения поступали и от наблюдателей, которые просили разъяснить им права на ведение фото- и видеосъемки. При этом комиссии относятся к этому лояльно и не препятствуют.

Испанский эксперт затронул тему введения электронного голосования в России и использования КОИБов. «Россия - достаточно молодая страна, однако избирательная система здесь развивается высокими темпами. Я был удивлен наличию электронного голосования в стране», - отметил он.

Дмитрий Шахов, свою очередь, напомнил, что электронное голосование пока что доступно только в шести регионах страны. Также он озвучил свое мнение о необходимости повсеместного введения КОИБов, поскольку они позволяют быстрее обрабатывать результаты голосования и исключают возможность фальсификации.

Эксперт Грегори Саймонс из Новой Зеландии уточнил, как много поступает жалоб и сколько из них приходится дополнительно разбирать. «Обычно мы не получаем жалоб, которые ставили бы под сомнение законность выборов, - пояснил ему Дмитрий Шахов. - Но те жалобы, что поступают, касаются размещения агитационных материалов во время выборов и отказов комиссии выехать на дом к избирателю».



Эксперт из Германии Стефан Бруно Шаллер отметил, что он впечатлен работой избирательных комиссий и присутствием наблюдателей от различных партий на избирательных участках, а также действиями администрации региона. Он также осведомился, сложно ли организовать работу такого количества людей во время голосования.

«Да, это сложно, - пояснил Дмитрий Шахов. - Зачастую люди выполняют свою непростую общественную миссию на общественных началах. При этом некоторым политическим партиям не хватало людей для назначения наблюдателей, но они нашли выход из этого положения ради того, чтобы обеспечить честность выборов».



Международные эксперты остались довольны своим визитом в Псковскую область и поблагодарили уполномоченного по правам человека за возможность обсудить ход выборов.