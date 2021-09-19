Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с нуля
скидки от «Подружки»
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
Пробные уроки в IT-академии
рейдерский захват
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предупреждают Только раз
как стать завучем
концерт Артура Руденко
господдержка бизнеса и инвесторов
 
 
 
ещё Политика 19.09.2021 08:209 «Ночь выборов – 2021» пройдет в Пскове 19 сентября 19.09.2021 18:571 Международные эксперты оценили прозрачность выборов в Псковской области 19.09.2021 18:480 Почти 42% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму в Псковской области 19.09.2021 18:230 Псковский омбудсмен обсудил ход выборов с иностранными экспертами 19.09.2021 18:002 ПЛН организует 19 сентября видеотрансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021» 19.09.2021 17:592 Дмитрий Шахов: Трехдневное голосование тяжело осваивается политическими партиями
 
 
 
Самое популярное 16.09.2021 10:028 Отопление в жилых домах Пскова начнут включать с 17 сентября 16.09.2021 10:148 Реконструированный стадион «Машиностроитель» в Пскове ввели в эксплуатацию  18.09.2021 14:160 Названа причина возгорания автомобиля, в котором погибла псковичка 18.09.2021 14:282 «Рено» въехал в автобусную остановку в Пскове после столкновения с другим автомобилем 16.09.2021 18:158 Тепленькая пошла
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Псковский омбудсмен обсудил ход выборов с иностранными экспертами

19.09.2021 18:23|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов обсудил ход голосования на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов с иностранными экспертами сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня завершается важное событие для всей России и Псковской области в частности, поскольку наш регион избирает высший орган законодательной власти. Кроме того, жители Куньинского и Новосокольнического районов выбирают глав муниципалитетов. Фактически мы определяем, кто будет у власти в регионе в ближайшие годы», - рассказал иностранным экспертам Дмитрий Шахов.

Он пояснил, что одна из основных его задач как омбудсмена - обеспечить избирательное право граждан, которые голосуют на дому по состоянию здоровья или по другим причинам. «Также мы предоставляем право проголосовать тем, кто находится под следствием. Те, кто уже осужден за какие-либо преступления, в России не имеет права участвовать в выборах. Мне известно, что в разных странах Евросоюза по этому вопросу существуют различные мнения и практики, однако мы в данном случае руководствуемся Конституцией России», - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Эксперт из Испании Фернандо Морагон поинтересовался, были ли жалобы со стороны избирателей за прошедшие дни. Омбудсмен ответил, что жалоб на нарушение избирательных прав к нему не поступало - он лишь консультировал псковичей, проживающих в других регионах, касательно того, как они могут проголосовать.

Дмитрий Шахов также отметил, что обращения поступали и от наблюдателей, которые просили разъяснить им права на ведение фото- и видеосъемки. При этом комиссии относятся к этому лояльно и не препятствуют.

Испанский эксперт затронул тему введения электронного голосования в России и использования КОИБов. «Россия - достаточно молодая страна, однако избирательная система здесь развивается высокими темпами. Я был удивлен наличию электронного голосования в стране», - отметил он.

Дмитрий Шахов, свою очередь, напомнил, что электронное голосование пока что доступно только в шести регионах страны. Также он озвучил свое мнение о необходимости повсеместного введения КОИБов, поскольку они позволяют быстрее обрабатывать результаты голосования и исключают возможность фальсификации.

Эксперт Грегори Саймонс из Новой Зеландии уточнил, как много поступает жалоб и сколько из них приходится дополнительно разбирать. «Обычно мы не получаем жалоб, которые ставили бы под сомнение законность выборов, - пояснил ему Дмитрий Шахов. - Но те жалобы, что поступают, касаются размещения агитационных материалов во время выборов и отказов комиссии выехать на дом к избирателю».

Эксперт из Германии Стефан Бруно Шаллер отметил, что он впечатлен работой избирательных комиссий и присутствием наблюдателей от различных партий на избирательных участках, а также действиями администрации региона. Он также осведомился, сложно ли организовать работу такого количества людей во время голосования.

«Да, это сложно, - пояснил Дмитрий Шахов. - Зачастую люди выполняют свою непростую общественную миссию на общественных началах. При этом некоторым политическим партиям не хватало людей для назначения наблюдателей, но они нашли выход из этого положения ради того, чтобы обеспечить честность выборов».

Международные эксперты остались довольны своим визитом в Псковскую область и поблагодарили уполномоченного по правам человека за возможность обсудить ход выборов.

Теги: #омбудсмен #голосование #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 407 человек
Сюжет: Псковская область голосует. Выборы-2021 Почти 42% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму в Псковской области Международные эксперты оценили прозрачность выборов в Псковской области Псковский омбудсмен обсудил ход выборов с иностранными экспертами Дмитрий Шахов: Трехдневное голосование тяжело осваивается политическими партиями Жители Псковской области делают выбор в заключительный день голосования. ФОТО В Псковской области почти 38% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму Игорь Иванов отдал свой голос на выборах в Госдуму и областное Собрание Грубых нарушений общественного порядка на выборах в Псковской области не зарегистрировано Николай Козловский проголосовал на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента В облизбиркоме рассказали, как организовано голосование избирателей с ОВЗ Владимир Кузь сделал свой выбор 19 сентября Псковичи идут на участки для голосования на парламентских выборах. ФОТО Более 300 находящихся в СИЗО избирателей проголосовали в Псковской области Антон Минаков посетил избирательный участок в основной день для голосования Кавалер Ордена мужества Олег Грицаев принял участие в голосовании на выборах 19 сентября Явка на выборах депутатов в региональный парламент в Псковской области превысила 30% Главы Великих Лук и Опочецкого района рассказали о ходе выборов в региональный парламент Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области достигла почти 29% Юлия Лысова реализовала свое избирательное право 19 сентября Александр Нестерук предостерег победителей выборов от банкетов Во второй день голосования в избирательные комиссии Псковской области поступило 12 жалоб Наталья Тудакова стала первым избирателем на своем участке 19 сентября Избирком рассказал о международном наблюдении на выборах в Псковской области Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области приближается к 30% Мобильный избирательный участок организован в Псковском районе В пяти районах Псковской области рассказали о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы Жители Псковской области приходят на избирательные участки с детьми. ФОТО Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания превысила 23% Известные жители Псковской области сделали свой выбор 18 сентября. ФОТО В Пскове волонтеры помогают на выборах маломобильным гражданам Наталья Горбачева: Центр общественного наблюдения за выборами поддерживает их прозрачность «Независимый общественный мониторинг» принял более 800 сообщений от наблюдателей в Псковской области Посетившие Псков иностранные эксперты сравнили прозрачность выборов в России и Европе Омбудсмен проконтролировал ход выборов в районах Псковской области О ходе голосования рассказали представители районов Псковской области Жители Псковской области с утра активно голосуют на выборах. ФОТО Девять жалоб поступило в избирательные комиссии Псковской области 17 сентября Явка на выборах депутатов Госдумы составила 17,29% на 20 часов Иностранные эксперты отметили прозрачность выборов в Псковской области Руководители Великих Лук приняли участие в выборах Виктор Иващенко ответил на обвинения в незаконной агитации 22 человека задержаны в Пскове за незаконную агитацию в день выборов В Себежском районе явка на выборах депутатов Госдумы на 15 часов составила 14,7% Фотомарофон «Профсоюз и выборы» проводят в Псковской области Молодежь и пожилые избиратели активно голосуют в Псковской области. ФОТО Игорь Сопов реализовал свое избирательное право на УИК в Пскове Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области превысила 10% Молодых людей задержали за расклейку агитационных листовок в Пскове Более 170 волонтеров задействовано при проведении выборов в Псковской области Глава Пскова призвала горожан подойти к выборам взвешенно и ответственно В Псковской области начался второй день выборов Александр Братчиков проголосовал на выборах в Госдуму и областное Собрание  Иеромонах преодолел путь из Клина в Кунью на велосипеде, чтобы проголосовать Главы районов присоединились к голосованию в областное Собрание и Госдуму. ФОТО Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в голосовании Петр Алексеенко назвал провокацией расклейку агитационных материалов КПРФ в Пскове в день голосования Появились первые данные о числе проголосовавших в районах Псковской области Олег Брячак назвал организацию избирательного процесса «близкой к идеалу» Работу на участке №43 приостановили из-за нарушений в его организации - Михаил Иванов «Голосовать нужно обязательно»: Игорь Дитрих сделал свой выбор вместе с супругой Полицейские задержали псковичей за расклейкой агитационных листовок Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал с семьей в Великих Луках «Это наш гражданский долг»: Юрий Сорокин проголосовал на выборах 17 сентября Бюллетени после голосования в «красной зоне» псковской инфекционки будут обработаны Молодежная УИК впервые работает на выборах в Псковской области Облизбирком проверит информацию о нарушении тайны голосования на одном из участков в Пскове Первые избиратели сделали свой выбор в районах Псковской области. ФОТО «Право выбора есть у каждого»: Елена Лунгу начала свой день с голосования Михаил Ведерников проголосовал на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание Александр Котов проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму «Мы сами определяем будущее»: Галина Неваленная приняла участие в голосовании 17 сентября Михаил Ведерников призвал псковичей голосовать на выборах Игорь Сопов призвал избирателей выбрать свой день для участия в голосовании В Псковской области стартовали выборы в Госдуму и региональный парламент
19.09.2021, 18:571 Международные эксперты оценили прозрачность выборов в Псковской области 19.09.2021, 18:510 Псковичам назвали сроки прихода бабьего лета 19.09.2021, 18:480 Почти 42% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму в Псковской области 19.09.2021, 18:230 Псковский омбудсмен обсудил ход выборов с иностранными экспертами
19.09.2021, 18:190 На Рижском проспекте в Пскове частично уложен выравнивающий слой асфальта 19.09.2021, 18:002 ПЛН организует 19 сентября видеотрансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021» 19.09.2021, 17:592 Дмитрий Шахов: Трехдневное голосование тяжело осваивается политическими партиями 19.09.2021, 17:502 Жители Псковской области делают выбор в заключительный день голосования. ФОТО
19.09.2021, 17:331 Интерактив: Больница без отопления 19.09.2021, 17:140 Прокурор региона проверил условия содержания заключенных в великолукском СИЗО 19.09.2021, 16:551 Вирусолог назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом 19.09.2021, 16:401 Экопикник прошел в Псковской области во Всемирный день чистоты
19.09.2021, 16:220 Псковичам разъяснили, когда для управления электросамокатом нужны водительские права 19.09.2021, 15:504 В Псковской области почти 38% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму 19.09.2021, 15:440 Режим работы Изборской крепости изменится с 20 сентября 19.09.2021, 15:290 Псковичи идут на участки для голосования на парламентских выборах. ФОТО
19.09.2021, 15:225 Климатолог предупредил россиян о зиме с сильными морозами 19.09.2021, 15:040 Игорь Иванов отдал свой голос на выборах в Госдуму и областное Собрание 19.09.2021, 14:550 Бой на линии «Пантера» показали реконструкторы в Островском районе 19.09.2021, 14:402 Николай Козловский проголосовал на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента
19.09.2021, 14:340 Палкинский школьник принял участие в финале всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» 19.09.2021, 14:220 Грубых нарушений общественного порядка на выборах в Псковской области не зарегистрировано 19.09.2021, 14:162 Федерация независимых профсоюзов России отмечает 31 год со дня основания 19.09.2021, 13:590 В псковском МЧС назвали способ предотвратить пожар на начальной стадии
19.09.2021, 13:451 Лицеисты из Изборска заняли второе место на теоретическом этапе «Президентских состязаний» 19.09.2021, 13:250 Дожди прогнозируют в Псковской области 20 сентября 19.09.2021, 13:060 В облизбиркоме рассказали, как организовано голосование избирателей с ОВЗ 19.09.2021, 12:412 Явка на выборах депутатов в региональный парламент в Псковской области превысила 30%
19.09.2021, 12:311 Более 300 находящихся в СИЗО избирателей проголосовали в Псковской области 19.09.2021, 12:192 Владимир Кузь сделал свой выбор 19 сентября 19.09.2021, 12:150 Россия и Франция создадут рабочую группу по решению спора о шампанском 19.09.2021, 11:561 Еще четыре человека скончались из-за коронавируса в Псковской области
19.09.2021, 11:450 Антон Минаков посетил избирательный участок в основной день для голосования 19.09.2021, 11:320 «Фиат» врезался в дерево в Псковском районе, пострадал пассажир 19.09.2021, 11:203 Избиратели активно голосуют в Псковской области в воскресенье. ФОТО 19.09.2021, 11:091 Дом культуры в псковской деревне Ершово открыли после ремонта
19.09.2021, 11:010 Кавалер Ордена мужества Олег Грицаев принял участие в голосовании на выборах 19 сентября 19.09.2021, 10:590 Псковичам показали школьные принадлежности из прошлого века 19.09.2021, 10:431 Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области достигла почти 29% 19.09.2021, 10:410 Виктор Остренко проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент
19.09.2021, 10:380 Главы Великих Лук и Опочецкого района рассказали о ходе выборов в региональный парламент 19.09.2021, 10:180 В Роспотребнадзоре предупредили о втором пике активности клещей 19.09.2021, 09:590 Юлия Лысова реализовала свое избирательное право 19 сентября 19.09.2021, 09:390 Псковский спортсмен занял третье место на всероссийских соревнованиях по дзюдо
19.09.2021, 09:170 Более 180 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 19.09.2021, 09:143 Александр Нестерук предостерег победителей выборов от банкетов 19.09.2021, 08:573 Во второй день голосования в избирательные комиссии Псковской области поступило 12 жалоб 19.09.2021, 08:452 Наталья Тудакова стала первым избирателем на своем участке 19 сентября
19.09.2021, 08:340 Профсоюз поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником 19.09.2021, 08:209 «Ночь выборов – 2021» пройдет в Пскове 19 сентября 19.09.2021, 08:001 В Псковской области стартовал основной день выборов в Госдуму и областное Собрание 18.09.2021, 23:445 Музыкант Кай Метов госпитализирован после ДТП
18.09.2021, 22:540 Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19 18.09.2021, 22:270 В ЦИК оценили голосование во второй день выборов в Госдуму 18.09.2021, 22:231 Избирком рассказал о международном наблюдении на выборах в Псковской области 18.09.2021, 22:100 Эксперт объяснил, когда могут потребовать отдать снятые в банкомате деньги
18.09.2021, 21:532 Размеры пенсий военнослужащих пересмотрят с 1 октября 18.09.2021, 21:264 Россиянам рассказали, как изменится рыбное меню в школах 18.09.2021, 21:051 Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области приближается к 30% 18.09.2021, 20:520 Два проблемных перекрестка отремонтировали в Пскове
18.09.2021, 20:440 Псковский театр впервые выступил в программе Санкт-Петербургской премии «Прорыв» 18.09.2021, 20:220 Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху - ученые 18.09.2021, 20:020 Старообрядцы попросят правительство вернуть церковное имущество 18.09.2021, 20:010 Яркая одежда и «стрела» из камней: псковским грибникам напомнили о правилах безопасности
18.09.2021, 19:420 Анатолий Мультах оценил участие псковичей в кадетской смене Союзного государства 18.09.2021, 19:200 Глава ЦИК уточнила, какие действия путают с «вбросами» на участках 18.09.2021, 19:062 Жители Псковской области приходят на избирательные участки с детьми. ФОТО 18.09.2021, 18:575 Юлия Пересильд прибыла на космодром Байконур
18.09.2021, 18:490 Мобильный избирательный участок организован в Псковском районе 18.09.2021, 18:320 Водителя «Опеля» госпитализировали после ДТП в Печорах 18.09.2021, 18:281 В пяти районах Псковской области рассказали о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы 18.09.2021, 18:030 Ремонтом улицы Новгородской займутся в Пскове в 2022-2023 годах
18.09.2021, 17:400 Псковичам объяснили, как утилизировать крупногабаритный и строительный мусор 18.09.2021, 17:230 Самый крупный объект «дорожного» нацпроекта ввели в эксплуатацию в Псковской области 18.09.2021, 17:000 В Великих Луках идут работы по подключению к отоплению жилых домов 18.09.2021, 16:441 В ЦИК рассказали о трех атаках из-за рубежа на ресурсы комиссии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.