Политика

Юрий Сорокин: Явка на выборах выросла благодаря трехдневному голосованию

Явка на выборах депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания выросла благодаря трехдневному голосованию, сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мне кажется, людям понравилась такая система голосования. В пятницу на участки пришло много людей, в субботу многие были заняты своими делами, а в воскресенье снова избиратели отправились голосовать, поскольку это традиционный день для выборов. Будем честными, для большинства выборы - не самое главное дело, и если в день выборов есть какие-то важные мероприятия в семье, то уже не пойдешь на участок. Поэтому очень удобно, когда выборы длятся три дня, и это показывает хорошая, на мой взгляд, явка - более 40%», - высказал свое мнение Юрий Сорокин.

Он предположил, что в будущем система голосования станет еще удобнее для псковичей, и жители региона смогут пользоваться возможностями электронного голосования.

«Надо доверять электронному голосованию. Для защиты серверов и безопасности голосования сейчас разрабатываются специальные системы. Давайте вспомним, как несколько лет назад все боялись банковских карт, а теперь в магазине часто расплачиваются и с помощью карты, и даже через телефон. Конечно, не все люди еще готовы к этому, еще не все на "ты" с компьютером. Однако, стоит признать, что за цифровизацией будущее. Электронное голосование - это удобно! Сидишь дома и в один клик выражаешь свою гражданскую позицию!» - отметил Юрий Сорокин.

Он рассказал, что за ходом выборов следил преимущественно с помощью средств массовой информации, в частности, Псковской Ленты Новостей.

«У меня нет своих секретных источников, и за выборами, если честно, я особо не следил, всю информацию получал из СМИ, поэтому знаю не больше, чем вы. В этом году я не выставлял своих наблюдателей, на участках были только наблюдатели от партии. Мне кажется, этого было достаточно. Я уже давно в областном Собрании. Если выиграю - хорошо, проиграю - плакать не буду», - сказал кандидат в депутаты регионального парламента.

По его словам, никакой информации о нарушениях и жалобах с участков не поступало. Особенно тщательно на избирательных участках следили за соблюдением мер безопасности, предусмотренных Роспотребнадзором. Все члены комиссий и избиратели были в масках, все обрабатывали руки антисептиком или надевали перчатки, заметил Юрий Сорокин.

«Все было организовано хорошо. Конечно, в последние дни наши оппоненты начали проводить агитацию и нарушать правила "игры". Но, как мне кажется, в целом выборы прошли достойно. Знаю, что найдутся люди, которые со мной не согласятся, но на то мы и люди!» - резюмировал Юрий Сорокин.

Напомним, по состоянию на 18.00 явка на выборах в Госдуму составила 41,95%, на выборах в региональный парламент — 40,92%. На выборах главы Куньинского района проголосовали 54,99%, главы Новосокольнического района — 43,92%. Голосование проходило в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.