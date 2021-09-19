Политика

Мы констатируем отсутствие нарушений на выборах – Наталья Горбачева

Зафиксированных нарушений на прошедших выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов не было. Все возникавшие проблемы сразу решались, сказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель регионального общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Выборы прошли нормально, как сейчас принято говорить, в штатном режиме. Нас не подвели наблюдатели, и Центр общественного наблюдения работал хорошо. В региональном общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами всегда были готовы ответить на вопросы и решать возникавшие проблемы», - сказала Наталья Горбачева.

Председатель Общественной палаты оценила явку на выборы, которая превысила 40%, как хорошую. «Все хотят, чтобы явка была ближе к 50%, и нам, действительно, есть, к чему стремиться, но по сравнению с выборами других лет явка неплохая. Голосование длилось три дня, и люди могли расслабиться, но этого не произошло, и это хорошо», - отметила Наталья Горбачева.

Говоря о возможности введения дистанционного электронного голосования, она подчеркнула, что Псковской области необходимо изучить опыт других регионов, где это применялось впервые. На такую возможность стоит обратить внимание, считает председатель Общественной палаты, ведь весомую часть наблюдателей, по ее словам, составляют представители молодежи.

Обмен информацией в дни выборов также велся на высоком уровне, добавила Наталья Горбачева. «У нас работал независимый общественный мониторинг, данные передавались через избирком, где мы сами ежедневно давали отчеты. Региональные СМИ принимали активное участие в освещении процесса и оперативно узнавали информацию. В Центре общественного наблюдения постоянно проводились интервью, и это было приятно. Если говорить о появлении ложной информации в ходе выборов, то нам стоит вспомнить, что истина и ложь - понятия относительные. Определенно, были моменты, на которые стоит обратить внимание. Все они зафиксированы нами в специальных журналах. Будем работать над этим», - сказала она.

Наталья Горбачева подчеркнула, что благодаря работе «Ростелекома» удалось обеспечить доступ всех желающих в Центр общественного наблюдения. «Да, не на всех участках была возможность вести видеонаблюдение, но 95% избирательных комиссий были охвачены им. Мы будем совершенствоваться к следующим выборам. Недавно у нас и газа не было в районах области, но благодаря специальным программам, его удалось провести. Возможно, появится программа обеспечения избирательных участков», - предположила председатель Общественной палаты.

Отдельно Наталья Горбачева поблагодарила волонтеров, работавших на выборах. «Мы закупили много средств защиты, на каждом участке велась обработка санитайзерами. Волонтеры настоящие молодцы! Даже если избиратель широким шагом входил на участок, они в два прыжка догоняли его и помогали пройти все предусмотренные Роспотребнадзором процедуры», - заключила она.

Напомним, по состоянию на 18.00 явка на выборах в Госдуму составила 41,95%, на выборах в региональный парламент — 40,92%. На выборах главы Куньинского района проголосовали 54,99%, главы Новосокольнического района — 43,92%. Голосование проходило в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.